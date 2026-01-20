Brahim no es el único: los peores penaltis de la historia del fútbol

El fallo de Brahim Díaz en la final de la Copa África ya forma parte de los libros de historia. No solo por la importancia del partido, sino también por el contexto, el momento y la forma: un intento de Panenka en el minuto 113, tras varios minutos de tensión y protestas ante Senegal, en una final en la que la tensión estuvo por las nubes de principio a fin.

A lo largo de la historia del fútbol existe una auténtica lista negra de penaltis errados en finales: momentos decisivos que han quedado grabados a fuego por todo lo que estaba en juego. Champions, Mundiales… Cuando falla el héroe, el recuerdo es eterno. Repasamos algunos de los más icónicos:

Uli Hoeneß (Alemania vs Checoslovaquia, Eurocopa 1976)

Retrocedemos 50 años para recordar un Panenka que sí fue decisivo. Antes de que Antonín Panenka inmortalizara su nombre, Hoeneß envió su penalti muy por encima del larguero. Ese error dejó a Alemania a merced del lanzamiento más célebre de la historia. Sin aquel fallo, el mito del Panenka quizá nunca habría nacido.

Uli hoeneß falla el penalti en la final de la Eurocopa de 1976 / UEFA

Roberto Baggio (Brasil vs Italia, Mundial 1994)

Probablemente, la imagen más icónica de la historia de los penaltis. Baggio, que había llevado casi en solitario a Italia hasta la final, mandó su disparo por encima del larguero en la tanda decisiva. La escena posterior —cabeza gacha, brazos en jarras, Taffarel de rodillas celebrando— se convirtió en el símbolo máximo de la tragedia futbolística. Un genio reducido a un instante eterno.

Roberto Baggio con los brazos en jarra / FIFA

Andriy Shevchenko (Milan vs Liverpool, 2005)

El referente absoluto del drama europeo. Tras el milagro de Estambul y la remontada imposible del Liverpool (de 3-0 a 3-3), la tanda llegó al quinto penalti del Milan. Shevchenko, Balón de Oro y el mejor delantero del mundo en ese momento, optó por un disparo suave y centrado. Jerzy Dudek, con su ya legendario "baile" en la línea, se lanzó a un lado pero dejó la mano salvadora para detener el balón.

shevchenko durante la final de la Champions de 2005 / UEFA

David Trezeguet (Italia vs Francia, Mundial 2006)

Una final irrepetible: la Panenka de Zidane, el cabezazo de Materazzi y la expulsión del genio francés en su último partido. En la tanda, Trezeguet fue el único que falló. Su disparo se estrelló potente en el larguero. Bastó ese error para que Italia se proclamara campeona del mundo. Ironías del fútbol: seis años antes, Trezeguet había sido el héroe de Francia con el gol de oro en la Eurocopa… precisamente ante Italia.

Trezeguez durante la final del Mundial del 2006 / X

John Terry (Manchester United vs Chelsea, Champions 2008)

Una noche lluviosa en Moscú. El capitán del Chelsea tenía en sus botas la primera Champions de la historia del club. Si marcaba, era campeón. Pero al golpear, resbaló y el balón se estrelló en el poste. Terry acabó llorando desconsolado sobre el césped. El destino fue cruel: el Manchester United, con Cristiano Ronaldo —que también había fallado su penalti—, terminó levantando el trofeo tras el error definitivo de Anelka.

Terry resbala en el penalti decisivo de la final de la Champions de 2008 / SERGEI ILNITSKY / EFE

Lionel Messi (Argentina vs Chile, Copa América 2016)

Ni el mejor de todos los tiempos está a salvo. Tras una final agónica decidida desde los once metros, Messi envió su lanzamiento a las nubes. El golpe emocional fue devastador: tras el partido anunció su retirada de la selección argentina, una decisión que acabaría revocando. Era su cuarta final consecutiva perdida con la absoluta. El fútbol, una vez más, fue despiadado incluso con su mayor leyenda.

Messi se lamenta tras fallar el penalti ante Chile / MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA / EFE

Jadon Sancho (Italia vs Inglaterra, Eurocopa 2020)

Inglaterra tenía la final en casa y la tanda se convirtió en una prueba de fuego para una generación joven. Aunque los focos terminaron apuntando a Saka por fallar el penalti definitivo, el error de Jadon Sancho marcó un antes y un después en su carrera. A partir de ese momento, su trayectoria entró en declive: su fichaje por el Manchester United nunca terminó de cuajar y su protagonismo fue diluyéndose tanto en el club como en la selección. Con Inglaterra solo ha vuelto a jugar una vez tras aquella noche de Wembley, quedando señalado como uno de los grandes damnificados emocionales de aquella final perdida.

Donnarumma detiene el penalti de Sancho / X

Tchouaméni y Coman (Argentina vs Francia, Mundial 2022)

La final más espectacular de la historia de los Mundiales también se decidió desde el punto de penalti. Tras el 3-3, Francia tuvo opciones reales en la tanda, pero dos errores resultaron decisivos. Coman vio cómo el Dibu Martínez le detenía su lanzamiento mientras que Tchouaméni envió su disparo fuera, para ampliar la ventaja argentina. Esos dos fallos dejaron a Francia contra las cuerdas y allanaron el camino para que Argentina y Messi levantaran el ansiado título.

El Dibu Martínez detiene el lanzamiento de Coman en la final / Ronald Wittek / EFE

Brahim Díaz (Marruecos vs Senegal, Copa África 2025)

En el minuto 113, Brahim Díaz tuvo el penalti para darle a Marruecos la Copa África en casa. Tras varios minutos de protestas, el atacante asumió la responsabilidad y optó por un lanzamiento a lo Panenka. El disparo salió sin fuerza y Mendy lo detuvo con facilidad, dejando al estadio incrédulo. Senegal acabó imponiéndose en la prórroga, y el penalti de Brahim quedó marcado como el punto de inflexión de la final y uno de los errores más recordados en la historia reciente del torneo.

El penalti de Brahim, parado por Mendy / Youssef Loulidi / AP

El fútbol, en su esencia, es memoria. A veces celebra, otras castiga, pero siempre recuerda. Los penaltis fallados encierran la cara más humana del deporte: la del riesgo, la valentía y el error que también forma parte de la grandeza. Brahim Díaz, como tantos antes, ya tiene su lugar en esa historia eterna donde la gloria y la tragedia se confunden en un solo disparo.