Braga, el 'trampolín' de Pau Víctor: del Barça a la consagración en Portugal

Pau Víctor no lo tenía fácil. Tras salir del Barça y poner rumbo al Sporting de Braga, el delantero sabía que le esperaba una temporada de presión, exigencia y miradas ajenas a Portugal. Para el atacante catalán no solo era un cambio de club en busca de oportunidades; realmente era una prueba de madurez en la élite lusa.

Así fue. Sus primeras apariciones en la Primeira Liga generaron ruido mediático. También sus primeros goles. Pero, como suele decirse, una flor no hace primavera. Ahora, con la temporada finalizada y 17 goles y 6 asistencias en su contador, sí se puede hablar con determinación. No son destellos aislados ni una buena racha. Son cifras que demuestran regularidad, especialmente desde diciembre.

Unos números fantásticos

La vida le ha cambiado radicalmente al delantero de Sant Cugat del Vallès. En agosto de 2023 se marchaba del Girona para ganarse un sitio en el Barça Atlètic. Solo dos años después, dejó 12 millones de euros en las arcas culés tras asomar la cabeza en el primer equipo. Y ahora ha dado el golpe definitivo a sus 24 años.

Pau Víctor golpea al Betis tras el caos: gol del Braga para el 2-1 / Telefónica

Confirmado ya en la élite, jugando competición europea y aguantando el ritmo de casi 60 partidos (ha disputado 56 entre todas las competiciones), el atacante catalán ha demostrado que podía competir fuera del ecosistema Barça. En Braga ha seguido creciendo y despertando el interés de varios equipos de Inglaterra e Italia.

Primer gol de Pau Víctor con el Braga / @SCBragaOficial

Con contrato hasta 2030, en caso de salir, se intuye que su precio será bastante superior a los 12 millones de euros de tasación que le atribuye Transfermarkt.

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Rumores a un lado, su temporada en Portugal deja una certeza: si había ciertas dudas a su llegada a la Primeira Liga, hoy son argumentos para seguir acumulando goles y experiencias en su carrera. Su salida del Barça no fue un paso atrás; ha sido el impulso de algo importante. ¿Su próximo capítulo volverá a ser en Braga? El tiempo dirá.