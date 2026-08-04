El Bournemouth protagoniza la paliza del verano: ¡10 a 1 al Genoa!

No parece estar afectándole mucho la marcha de Iraola al Bournemouth. El equipo del sur de Inglaterra perdió al artífice de la mejor temporada de la historia del club, en la que por primera vez en la historia clasificó al equipo 'cherrie' a una competición europea: la Europa League.

Tras esta gran etapa del técnico español, actualmente en el Liverpool, el elegido para dirigir al Bournemouth en esta etapa tan especial ha sido Marco Rose, entrenador alemán de 49 años que anteriormente ha estado en el Borussia Dortmund y en el RB Leipzig.

En la pretemporada, ya han disputado tres partidos, y todos han acabado en victoria por goleada: 4 a 1 al St. Pauli, 5 a 2 al Augsburgo y... ¡10 a 1 al Genoa! Un resultado completamente loco, más teniendo en cuenta que el rival juega en Serie A, competición en la que quedó decimosexto la temporada pasada.

Cabe destacar que no fue un partido normal de 90 minutos: se disputaron cuatro partes de media hora, con lo que el encuentro duró un total de 120. La primera parte estuvo igualada, terminó 1 a 0, pero los otros tres estuvieron bastante más dominados por el Bournemouth: 3 a 1 y dos 3 a 0 en el tercer y el cuarto tiempo terminaron firmando un 10 a 1 final.

En este encuentro, tres jugadores anotaron un doblete: Kluivert, Scott y Michael González, mientras que los otros cuatro goles fueron anotados por Truffert, Brooks de penalti, Jebbison y Enes Ünal. Por parte del Genoa, el único gol fue anotado por Ellertsson, que puso el 2 a 1, un momento en el que el equipo italiano no sabía todavía la que les esperaba.

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Los aficionados del Bournemouth han enloquecido una vez se ha conocido el resultado, y ya sueñan con poder conquistar algún título esta temporada, uno que sería el primero en la historia del club. Pese al grandísimo resultado, no hay que olvidar que únicamente se trata de un partido amistoso de pretemporada, pero está claro que los aficionados del club tienen motivos para ilusionarse.