Bota de Oro
Así está la Bota de Oro 2025/26: Mbappé aprovecha la jornada de sequía de Haaland y Kane
Consulta cómo está la clasificación de la Bota de Oro 2025 y cuántos goles han marcado Mbappé, Haaland, Kane y el resto de aspirantes al galardón
La carrera por la Bota de Oro 2025/26 parece ser cosa de unos pocos elegidos. Con las principales ligas europeas acercándose al ecuador de la temporada temporada, nombres como los de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane se han desmarcado en una clasificación que todavía cuenta con una buena nómina de goleadores de las ligas menores.
Aprovechando la sequía de sus principales perseguidores, Kylian Mbappé se une al selecto grupo de nombres que lideran la clasificación de goleadores del fútbol europeo. Con su tanto ante el Girona, el francés pone fin a una mala racha de dos jornadas sin ver puerta y eleva su registro particular hasta los
Junto al delantero del Real Madrid se encuentran Harry Kane, Erling Haaland y Darko Lemajic, el primer representante de las ligas menores. El serbio es, con diferencia, el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, pero al militar en el RFS letón sus 28 tantos se traducen en apenas 28 puntos.
En la carrera por ser el 'rey del gol' en Europa, no es lo mismo marcar en LaLiga que en la Eliteserien. La Bota de Oro cuenta con un sistema clasificatorio que otorga tres valores distintos a los tantos anotados: 2 en las cinco grandes ligas, 1,5 en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera y 1 en el resto de competiciones domésticas.
¿Cómo va la Bota de Oro 2025/26?
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 14 goles (x2): 28 puntos
- Harry Kane (Bayern de Múnich): 14 goles (x2): 28 puntos
- Erling Haaland (Manchester City): 14 goles (x2): 28 puntos
- Darko Lemajic (FC RFS): 28 goles (x1): 28 puntos
- Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08): 18 goles (x1,5): 27 puntos
- August Priske (Djurgardens): 18 goles (x1,5): 27 puntos
- Ibrahim Diabate (GAIS): 18 goles (x1,5): 27 puntos
- Klaemint Olsen (NSI Runavik): 26 goles (x1): 26 puntos
- Kasper Hogh (Bodo/Glimt) 17 goles (x1,5): 25,5 puntos
- Nahir Besara (Hammarby): 17 goles (x1,5): 25,5 puntos
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Bota de Oro 2025/26 con actualizaciones al término de los partidos de los futbolistas involucrados en la carrera por el trofeo de máximo goleador de la temporada.
- Barcelona - Alavés, en directo: partido de LaLiga hoy, en vivo
- La inquietante charla entre Flick y Raphinha
- El Barça recibió dos rojas en el banquillo ante el Alavés
- Cambios obligados en el once del Barça-Alavés
- Lo de Gerard Martín ya no es un invento: 'Lo bueno está por venir
- Guirassy se pone a tiro del Barça: 50 millones de euros
- El 1x1 del Barça - Alavés
- El sorprendente extremo que Flick querría para el Barça