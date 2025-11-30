Así está la Bota de Oro 2025/26: Mbappé aprovecha la jornada de sequía de Haaland y Kane

La carrera por la Bota de Oro 2025/26 parece ser cosa de unos pocos elegidos. Con las principales ligas europeas acercándose al ecuador de la temporada temporada, nombres como los de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane se han desmarcado en una clasificación que todavía cuenta con una buena nómina de goleadores de las ligas menores.

Aprovechando la sequía de sus principales perseguidores, Kylian Mbappé se une al selecto grupo de nombres que lideran la clasificación de goleadores del fútbol europeo. Con su tanto ante el Girona, el francés pone fin a una mala racha de dos jornadas sin ver puerta y eleva su registro particular hasta los

Junto al delantero del Real Madrid se encuentran Harry Kane, Erling Haaland y Darko Lemajic, el primer representante de las ligas menores. El serbio es, con diferencia, el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, pero al militar en el RFS letón sus 28 tantos se traducen en apenas 28 puntos.

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich / EFE

En la carrera por ser el 'rey del gol' en Europa, no es lo mismo marcar en LaLiga que en la Eliteserien. La Bota de Oro cuenta con un sistema clasificatorio que otorga tres valores distintos a los tantos anotados: 2 en las cinco grandes ligas, 1,5 en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera y 1 en el resto de competiciones domésticas.

¿Cómo va la Bota de Oro 2025/26?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 14 goles (x2): 28 puntos Harry Kane (Bayern de Múnich): 14 goles (x2): 28 puntos Erling Haaland (Manchester City): 14 goles (x2): 28 puntos Darko Lemajic (FC RFS): 28 goles (x1): 28 puntos Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08): 18 goles (x1,5): 27 puntos August Priske (Djurgardens): 18 goles (x1,5): 27 puntos Ibrahim Diabate (GAIS): 18 goles (x1,5): 27 puntos Klaemint Olsen (NSI Runavik): 26 goles (x1): 26 puntos Kasper Hogh (Bodo/Glimt) 17 goles (x1,5): 25,5 puntos Nahir Besara (Hammarby): 17 goles (x1,5): 25,5 puntos

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Bota de Oro 2025/26 con actualizaciones al término de los partidos de los futbolistas involucrados en la carrera por el trofeo de máximo goleador de la temporada.