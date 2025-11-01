Así está la Bota de Oro 2025-26: Mbappé deja atrás a Haaland y a Kane

La carrera por la Bota de Oro 2025/26 comienza a tomar forma. Con las principales ligas europeas alcanzando el primer tercio de la temporada, nombres como los de Harry Kane, Erling Haaland y Kylian Mbappé han dado pasos de gigante en una clasificación que todavía cuenta con una buena nómina de goleadores de las ligas menores.

En la carrera por ser el 'rey del gol' en Europa, no es lo mismo marcar en LaLiga que en la Eliteserien. La Bota de Oro cuenta con un sistema clasificatorio que otorga tres valores distintos a los tantos anotados: 2 en las cinco grandes ligas, 1,5 en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera y 1 en el resto de competiciones domésticas.

A pesar de esta distinción, los futbolistas cuyas ligas están más avanzadas todavía acaparan las primeras posiciones de la clasificación. El primer cajón cajón del podio pertenece a Darko Lemajic, ariete del FC RFS que acumula 27 goles (26 puntos), mientras que Kylian Mbappé (13 goles, 26 puntos) Klaemint Olsen (26 goles, 26 puntos) completan las otras dos posiciones de privilegio.

Darko Lemajić lidera la clasificación de la Bota de Oro 2025/26 / RFS

El delantero del Real Madrid es el futbolista mejor situado en la clasificación de todos los candidatos de las cinco grandes ligas. Con su doblete ante el Valencia en la última jornada, Mbappé eleva su contador particular hasta los 13 tantos para dejar atrás a Harry Kane (12) y a Erling Haaland (11). El inglés se ha quedado sin ver puerta este fin de semana, mientras que el noruego tendrá la oportunidad de reducir la diferencia este domingo.

¿Cómo va la Bota de Oro 2025/26?

Darko Lemajic (FC RFS): 27 goles (x1): 27 puntos Kylian Mbappé (Real Madrid): 13 goles (x2): 26 puntos Klaemint Olsen (NSI Runavik): 26 goles (x1): 26 puntos Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08): 17 goles (x1,5): 25,5 puntos August Priske (Djurgardens): 17 goles (x1,5): 25,5 puntos Kasper Hogh (Bodo/Glimt) 17 goles (x1,5): 25,5 puntos Nahir Besara (Hammarby): 17 goles (x1,5): 25,5 puntos Harry Kane (Bayern de Múnich): 12 goles (x2): 24 puntos Ibrahim Diabate (GAIS): 16 goles (x1,5): 24 puntos Leo Walta (IK Sirius): 15 goles (x1,5): 22,5 puntos Erling Haaland (Manchester City): 11 goles (x2): 22 puntos

