Bota de Oro
Así está la Bota de Oro 2025-26: Mbappé deja atrás a Haaland y a Kane
Consulta cómo está la clasificación de la Bota de Oro 2025 y cuántos goles han marcado los aspirantes al galardón
La carrera por la Bota de Oro 2025/26 comienza a tomar forma. Con las principales ligas europeas alcanzando el primer tercio de la temporada, nombres como los de Harry Kane, Erling Haaland y Kylian Mbappé han dado pasos de gigante en una clasificación que todavía cuenta con una buena nómina de goleadores de las ligas menores.
En la carrera por ser el 'rey del gol' en Europa, no es lo mismo marcar en LaLiga que en la Eliteserien. La Bota de Oro cuenta con un sistema clasificatorio que otorga tres valores distintos a los tantos anotados: 2 en las cinco grandes ligas, 1,5 en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera y 1 en el resto de competiciones domésticas.
A pesar de esta distinción, los futbolistas cuyas ligas están más avanzadas todavía acaparan las primeras posiciones de la clasificación. El primer cajón cajón del podio pertenece a Darko Lemajic, ariete del FC RFS que acumula 27 goles (26 puntos), mientras que Kylian Mbappé (13 goles, 26 puntos) Klaemint Olsen (26 goles, 26 puntos) completan las otras dos posiciones de privilegio.
El delantero del Real Madrid es el futbolista mejor situado en la clasificación de todos los candidatos de las cinco grandes ligas. Con su doblete ante el Valencia en la última jornada, Mbappé eleva su contador particular hasta los 13 tantos para dejar atrás a Harry Kane (12) y a Erling Haaland (11). El inglés se ha quedado sin ver puerta este fin de semana, mientras que el noruego tendrá la oportunidad de reducir la diferencia este domingo.
¿Cómo va la Bota de Oro 2025/26?
- Darko Lemajic (FC RFS): 27 goles (x1): 27 puntos
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 13 goles (x2): 26 puntos
- Klaemint Olsen (NSI Runavik): 26 goles (x1): 26 puntos
- Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08): 17 goles (x1,5): 25,5 puntos
- August Priske (Djurgardens): 17 goles (x1,5): 25,5 puntos
- Kasper Hogh (Bodo/Glimt) 17 goles (x1,5): 25,5 puntos
- Nahir Besara (Hammarby): 17 goles (x1,5): 25,5 puntos
- Harry Kane (Bayern de Múnich): 12 goles (x2): 24 puntos
- Ibrahim Diabate (GAIS): 16 goles (x1,5): 24 puntos
- Leo Walta (IK Sirius): 15 goles (x1,5): 22,5 puntos
- Erling Haaland (Manchester City): 11 goles (x2): 22 puntos
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Bota de Oro 2025/26 con actualizaciones al término de los partidos de los futbolistas involucrados en la carrera por el trofeo de máximo goleador de la temporada.
- Operación Barça' para Cole Palmer
- Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: 'No ha sido por ninguna infidelidad
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Javier Morant, autónomo: 'Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana
- Oficial: El Barça vuelve al Spotify Camp Nou el 7 de noviembre
- ¿Otro Lamine es posible? El cambio que insinuó Flick en el Bernabéu
- Iker Casillas aclara los rumores sobre su relación con Ana Belén
- El nuevo Pedri está en Elche