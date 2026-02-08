Así está la Bota de Oro 2025/26: Kane se desmarca de Mbappé y Haaland se reengancha

La carrera por la Bota de Oro 2025/26 sigue al rojo vivo una jornada más. En el particular pulso a tres entre Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland, dos de los candidatos ha aprovechado su salida a escena para engordar sus respectivos clasificación de goleadores del fútbol europeo.

Con un doblete en la contundente victoria del Bayern de Múnich sobre el Hoffenheim, Harry Kane se catapulta hacia el primer cajón del podio de la Bota de Oro. El delantero inglés amplía su contador particular hasta los 24 tantos, dos más que un Kylian Mbappé que todavía tiene que salir a escena.

Parecía que Erling Haaland, tercero en discordia en esta particular carrera, iba a quedar descolgado tras la disputa de la presente jornada, pero el noruego apareció sobre la bocina para poner fin a una sequía goleadora de tres jornadas y elevar su contador hasta los 21 tantos.

Erling Haaland puso fin a su sequía goleadora en Premier League frente al Liverpool / EFE

Fuera del podio provisional, pero relativamente cerca de los tres monstruos del gol, figura un enrachado Igor Thiago. Con su tanto ante el Newcastle, el brasileño eleva su registro particular hasta los 17 goles, dejando atrás a un Darko Lemajic que, pese a seguir siendo el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, comienza a quedar atrás en el ranking por los criterios de puntuación.

En la carrera por ser el 'rey del gol' en Europa, no es lo mismo marcar en LaLiga que en la Eliteserien. La Bota de Oro cuenta con un sistema clasificatorio que otorga tres valores distintos a los tantos anotados: 2 en las cinco grandes ligas, 1,5 en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera y 1 en el resto de competiciones domésticas.

¿Cómo va la Bota de Oro 2025/26?

Harry Kane (Bayern de Múnich): 24 goles (x2): 48 puntos Kylian Mbappé (Real Madrid): 22 goles (x2): 44 puntos Erling Haaland (Manchester City): 20 goles (x2): 40 puntos Igor Thiago (Brentford): 17 goles (x2): 34 puntos Vedat Muriqi (Mallorca): 15 goles (x1): 30 puntos Vangelis Pavlidis (Benfica): 19 goles (x1,5): 28,5 puntos Darko Lemajic (FC RFS): 28 goles (x1): 28 puntos Ayase Ueda (Feyenoord): 18 goles (x1,5): 27 puntos Luís Suárez (Sporting CP): 18 goles (x1,5): 27 puntos August Priske (Djurgardens): 18 goles (x1,5): 27 puntos

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Bota de Oro 2025/26 con actualizaciones al término de los partidos de los futbolistas involucrados en la carrera por el trofeo de máximo goleador de la temporada.