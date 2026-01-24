Así está la Bota de Oro 2025/26: Kane y Haaland dejan vía libre a Mbappé

La carrera por la Bota de Oro 2025/26 está viviendo un fin de semana de pocas emociones. En el particular pulso a tres entre Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland, dos de los candidatos no han aprovechado sus respectivos partidos para engordar sus números.

A pesar de no encontrar portería en la primera derrota del Bayern en Bundesliga, Harry Kane sigue liderando la clasificación de máximos goleadores. En inglés se ha apuntado 21 tantos en la competición doméstica, uno más que un Erling Haaland que acumula dos jornadas consecutivas sin celebrar un gol.

El tercer cajón del podio pertenece a Kylian Mbappé, que esta noche tiene una oportunidad de oro de asaltar la cabeza de la clasificación. La pólvora mojada de sus dos grandes rivales abre la puerta al francés, que ahora mismo se encuentra a un gol de distancia de Haaland y a dos de Kane.

Mbappé buscará asaltar el liderato de la Bota de Oro / Fernando Villar

Fuera del podio provisional, pero relativamente cerca de los tres monstruos del gol, figura un Igor Thiago que parece tocado por una varita. A pesar de no ver puerta contra el Chelsea, los cinco goles en las últimas tres jornadas han permitido al brasileño elevar su registro particular hasta los 16 goles, superando el registro de un Darko Lemajic que, pese a seguir siendo el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, comienza a quedar atrás en el ranking por los criterios de puntuación.

En la carrera por ser el 'rey del gol' en Europa, no es lo mismo marcar en LaLiga que en la Eliteserien. La Bota de Oro cuenta con un sistema clasificatorio que otorga tres valores distintos a los tantos anotados: 2 en las cinco grandes ligas, 1,5 en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera y 1 en el resto de competiciones domésticas.

¿Cómo va la Bota de Oro 2025/26?

Harry Kane (Bayern de Múnich): 21 goles (x2): 42 puntos Erling Haaland (Manchester City): 20 goles (x2): 40 puntos Kylian Mbappé (Real Madrid): 19 goles (x2): 38 puntos Igor Thiago (Brentford): 16 goles (x2): 32 puntos Darko Lemajic (FC RFS): 28 goles (x1): 28 puntos Vedat Muriqi (Mallorca): 14 goles (x1): 28 puntos Ayase Ueda (Feyenoord): 18 goles (x1,5): 27 puntos August Priske (Djurgardens): 18 goles (x1,5): 27 puntos Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08): 18 goles (x1,5): 27 puntos Ibrahim Diabate (GAIS): 18 goles (x1,5): 27 puntos

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Bota de Oro 2025/26 con actualizaciones al término de los partidos de los futbolistas involucrados en la carrera por el trofeo de máximo goleador de la temporada.