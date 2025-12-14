Así está la Bota de Oro 2025/26: Kane responde a Haaland y Mbappé queda rezagado

La carrera por la Bota de Oro 2025/26 empieza a ser cosa de tres candidatos. Una vez han conseguido abrirse paso entre la nómina de delanteros cuyas ligas están más avanzadas, Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland han pasado a monopolizar las tres primeras posiciones de la clasificación de goleadores.

El baile de sillas entre los tres monstruos del gol ha tenido continuidad este fin de semana, en el que a Harry Kane le ha tocado tomar la delantera. El tanto del ariete inglés ante el Mainz le ha permitido elevar su contador particular hasta los 18 tantos y recuperar el liderato en solitario y responder a un Erling Haaland que se apuntó un doblete contra el Crystal Palace.

El último aspirante en salir a escena será Kylian Mbappé, que a pesar de las dudas por su reciente lesión será titular ante el Alavés. El francés, todavía renqueante de la lesión que le impidió disputar el último partido de Champions, corre el riesgo de quedarse rezagado si acumula su segundo partido sin ver portería.

Kylian Mbappé. / AFP7 vía Europa Press

Fuera del podio provisional figura Darko Lemajic, el primer representante de las ligas menores. El serbio es, con diferencia, el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, pero al militar en el RFS letón sus 28 tantos se traducen en apenas 28 puntos.

En la carrera por ser el 'rey del gol' en Europa, no es lo mismo marcar en LaLiga que en la Eliteserien. La Bota de Oro cuenta con un sistema clasificatorio que otorga tres valores distintos a los tantos anotados: 2 en las cinco grandes ligas, 1,5 en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera y 1 en el resto de competiciones domésticas.

¿Cómo va la Bota de Oro 2025/26?

Harry Kane (Bayern de Múnich): 18 goles (x2): 36 puntos Erling Haaland (Manchester City): 17 goles (x2): 34 puntos Kylian Mbappé (Real Madrid): 16 goles (x2): 32 puntos Darko Lemajic (FC RFS): 28 goles (x1): 28 puntos Ayase Ueda (Feyenoord): 18 goles (x1,5): 27 puntos) August Priske (Djurgardens): 18 goles (x1,5): 27 puntos Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08): 18 goles (x1,5): 27 puntos Ibrahim Diabate (GAIS): 18 goles (x1,5): 27 puntos Klaemint Olsen (NSI Runavik): 26 goles (x1): 26 puntos Kasper Hogh (Bodo/Glimt) 17 goles (x1,5): 25,5 puntos

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Bota de Oro 2025/26 con actualizaciones al término de los partidos de los futbolistas involucrados en la carrera por el trofeo de máximo goleador de la temporada.