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Bota de Oro

Así está la Bota de Oro 2025/26: Kane se sigue desmarcando de Mbappé y Haaland

Consulta cómo está la clasificación de la Bota de Oro 2025 y cuántos goles han marcado Mbappé, Haaland, Kane y el resto de aspirantes al galardón

Harry Kane, líder destacado en la carrera por la Bota de Oro

Harry Kane, líder destacado en la carrera por la Bota de Oro / Europa Press

Alberto Teruel

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La carrera por la Bota de Oro 2025/26 comienza a inclinarse claramente hacia uno de sus aspirantes. En el particular pulso a tres entre Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland, el inglés parece haber ganado fuerza frente a sus adversarios en las últimas semanas.

Con su gol ante la Unión Berlín, Harry Kane se desmarca aún más en la carrera por ser el rey del gol en Europa. El delantero inglés amplía su contador particular hasta los 30 tantos, siete más que un Kylian Mbappé que viene de lesión y es duda este domingo contra el Atlético de Madrid

Erling Haaland, tercero en discordia en esta particular carrera, tendrá su oportunidad en el duelo por la Premier League entre Arsenal y Manchester City. El noruego cierra el podio provisional con 22 tantos, acechando de cerca a Mbappé.

Pep Guardiola y Erling Haaland, del Manchester City

Pep Guardiola y Erling Haaland, del Manchester City / Europa Press

En la carrera por ser el 'rey del gol' en Europa, no es lo mismo marcar en LaLiga que en la Eliteserien. La Bota de Oro cuenta con un sistema clasificatorio que otorga tres valores distintos a los tantos anotados: 2 en las cinco grandes ligas, 1,5 en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera y 1 en el resto de competiciones domésticas.

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¿Cómo va la Bota de Oro 2025/26?

  1. Harry Kane (Bayern de Múnich): 31 goles (x2): 62 puntos
  2. Kylian Mbappé (Real Madrid): 23 goles (x2): 46 puntos
  3. Erling Haaland (Manchester City): 22 goles (x2): 44 puntos
  4. Igor Thiago (Brentford): 19 goles (x2): 38 puntos
  5. Vedat Muriqi (Mallorca): 18 goles (x1): 36 puntos
  6. Luís Suárez (Sporting CP): 23 goles (x1,5): 34,5 puntos
  7. Ayase Ueda (Feyenoord): 22 goles (x1,5): 33 puntos
  8. Deniz Undav (Stuttgart): 16 goles (x2): 32 puntos
  9. Paul Onuachu (Trabzonspor): 21 goles (x1,5): 31,5 puntos
  10. Vangelis Pavlidis (Benfica): 20 goles (x1,5): 30 puntos
  11. Mason Greenwood (Olympique de Marsella): 15 goles (x2): 30 puntos
  12. Luis Díaz (Bayern Múnich): 15 goles (x2): 30 puntos

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Bota de Oro 2025/26 con actualizaciones al término de los partidos de los futbolistas involucrados en la carrera por el trofeo de máximo goleador de la temporada.

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