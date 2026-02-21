Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bota de Oro

Así está la Bota de Oro 2025/26: Kane pone tierra de por medio con Mbappé y Haaland

Consulta cómo está la clasificación de la Bota de Oro 2025 y cuántos goles han marcado Mbappé, Haaland, Kane y el resto de aspirantes al galardón

Harry Kane, líder destacado en la carrera por la Bota de Oro

Harry Kane, líder destacado en la carrera por la Bota de Oro / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La carrera por la Bota de Oro 2025/26 comienza a inclinarse claramente hacia uno de sus grandes aspirantes. En el particular pulso a tres entre Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland, el inglés parece haber ganado fuerza frente a sus adversarios en las últimas jornadas.

Con un doblete en la ajustada victoria del Bayern de Múnich sobre el Eintracht de Frankfurt, Harry Kane se desmarca aún más en la carrera por ser el rey del gol en Europa. El delantero inglés amplía su contador particular hasta los 28 tantos, cinco más que un Kylian Mbappé que tendrá la oportunidad de reducir esta diferencia esta tarde frente a Osasuna.

Erling Haaland, tercero en discordia en esta particular carrera, también tendrá la oportunidad de meterse de lleno por la pelea esta noche frente al Newcastle. El noruego cierra el podio provisional con 22 tantos, acechando de cerca a Mbappé.

Haaland, señalado en el City tras la derrota contra el United

Haaland, tercero en la Bota de Oro / Associated Press/LaPresse

En la carrera por ser el 'rey del gol' en Europa, no es lo mismo marcar en LaLiga que en la Eliteserien. La Bota de Oro cuenta con un sistema clasificatorio que otorga tres valores distintos a los tantos anotados: 2 en las cinco grandes ligas, 1,5 en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera y 1 en el resto de competiciones domésticas.

¿Cómo va la Bota de Oro 2025/26?

  1. Harry Kane (Bayern de Múnich): 28 goles (x2): 56 puntos
  2. Kylian Mbappé (Real Madrid): 23 goles (x2): 46 puntos
  3. Erling Haaland (Manchester City): 22 goles (x2): 44 puntos
  4. Igor Thiago (Brentford): 17 goles (x2): 34 puntos
  5. Vedat Muriqi (Mallorca): 16 goles (x1): 32 puntos
  6. Vangelis Pavlidis (Benfica): 20 goles (x1,5): 30 puntos
  7. Luís Suárez (Sporting CP): 19 goles (x1,5): 28,5 puntos
  8. Darko Lemajic (FC RFS): 28 goles (x1): 28 puntos
  9. Mason Greenwood (Olympique de Marsella): 14 goles (x2): 28 puntos
  10. Lautaro Martínez (Inter): 14 goles (x2): 28 puntos

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Bota de Oro 2025/26 con actualizaciones al término de los partidos de los futbolistas involucrados en la carrera por el trofeo de máximo goleador de la temporada.

