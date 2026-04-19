Así está la Bota de Oro 2025/26: Haaland 'caza' a Mbappé; Kane acaricia el trofeo

La carrera por la Bota de Oro 2025/26 parece inclinada claramente hacia uno de sus aspirantes. El particular pulso a tres entre Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland hace tiempo que está dominado por el inglés, que comienza a contar los días para llevarse el galardón.

A pesar de partir como suplente ante el Stuttgart, Harry Kane no falló a su cita con el gol (anotó el 4-1 del Bayern) y se encuentra muy lejos de sus perseguidores en la carrera por ser el rey del gol en Europa. El delantero inglés ha dejado su contador particular en los 32 tantos, nueve más que sus más inmediatos perseguidores.

Las otras dos posiciones del podio parecen reservadas para Erling Haaland y Kylian Mbappé, aunque se antoja difícil pronosticar como quedarán repartidas. El noruego ha conseguido dar caza al francés con su tanto ante el Arsenal, que deja su casillero en los mismos 23 goles que registra su rival.

Mbappé lamenta una ocasión fallada / RONALD WITTEK / EFE

En la carrera por ser el 'rey del gol' en Europa, no es lo mismo marcar en LaLiga que en la Eliteserien. La Bota de Oro cuenta con un sistema clasificatorio que otorga tres valores distintos a los tantos anotados: 2 en las cinco grandes ligas, 1,5 en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera y 1 en el resto de competiciones domésticas.

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¿Cómo va la Bota de Oro 2025/26?

Harry Kane (Bayern de Múnich): 32 goles (x2): 64 puntos Kylian Mbappé (Real Madrid): 23 goles (x2): 46 puntos Erling Haaland (Manchester City): 23 goles (x2): 46 puntos Vedat Muriqi (Mallorca): 21 goles (x1): 42 puntos Igor Thiago (Brentford): 21 goles (x2): 42 puntos Dion Beljo (Dinamo Zagreb): 27 goles (x1,5): 40,5 puntos Luís Suárez (Sporting CP): 24 goles (x1,5): 36 puntos Deniz Undav (Stuttgart): 18 goles (x2): 36 puntos Alexandar Katai (Estrella Roja): 23 goles (x1,5): 34,5 puntos Ayase Ueda (Feyenoord): 23 goles (x1,5): 34,5 puntos

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Bota de Oro 2025/26 con actualizaciones al término de los partidos de los futbolistas involucrados en la carrera por el trofeo de máximo goleador de la temporada.