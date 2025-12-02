Bota de Oro
Así está la Bota de Oro 2025/26: Haaland toma la delantera en la carrera con Mbappé y Kane
Consulta cómo está la clasificación de la Bota de Oro 2025 y cuántos goles han marcado Mbappé, Haaland, Kane y el resto de aspirantes al galardón
La carrera por la Bota de Oro 2025/26 se ha animado en las últimas jornadas. Una vez han conseguido abrirse paso entre la nómina de delanteros cuyas ligas están más avanzadas, Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland están protagonizando un baile de sillas en lo más alto de la clasificación de goleadores.
El encargado de tomar la delantera esta semana ha sido un Erling Haaland que ha conseguido poner fin a dos jornadas de sequía. El tanto del delantero noruego ante el Fulham eleva su contador particular hasta los 15 tantos, uno más que sus más inmediatos perseguidores.
Junto al delantero del Manchester City se encuentran Kylian Mbappé, Harry Kane y Darko Lemajic, el primer representante de las ligas menores. El serbio es, con diferencia, el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, pero al militar en el RFS letón sus 28 tantos se traducen en apenas 28 puntos.
En la carrera por ser el 'rey del gol' en Europa, no es lo mismo marcar en LaLiga que en la Eliteserien. La Bota de Oro cuenta con un sistema clasificatorio que otorga tres valores distintos a los tantos anotados: 2 en las cinco grandes ligas, 1,5 en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera y 1 en el resto de competiciones domésticas.
¿Cómo va la Bota de Oro 2025/26?
- Erling Haaland (Manchester City): 15 goles (x2): 30 puntos
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 14 goles (x2): 28 puntos
- Harry Kane (Bayern de Múnich): 14 goles (x2): 28 puntos
- Darko Lemajic (FC RFS): 28 goles (x1): 28 puntos
- Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08): 18 goles (x1,5): 27 puntos
- August Priske (Djurgardens): 18 goles (x1,5): 27 puntos
- Ibrahim Diabate (GAIS): 18 goles (x1,5): 27 puntos
- Klaemint Olsen (NSI Runavik): 26 goles (x1): 26 puntos
- Kasper Hogh (Bodo/Glimt) 17 goles (x1,5): 25,5 puntos
- Nahir Besara (Hammarby): 17 goles (x1,5): 25,5 puntos
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Bota de Oro 2025/26 con actualizaciones al término de los partidos de los futbolistas involucrados en la carrera por el trofeo de máximo goleador de la temporada.
- Maldini se ofusca con el Real Madrid y sentencia el posible penalti a Rodrygo
- Araujo pide un tiempo al Barça
- Schlotterbeck, decisión final: en Alemania ya lo dan por hecho
- Lamine Yamal: 'Me gusta ser una estrella
- La convocatoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid
- Flick tiene dudas en las áreas
- Gavi se deja ver en el último entrenamiento
- El Barça no tiene clara la continuidad de Rashford