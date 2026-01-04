Así está la Bota de Oro 2025/26: Haaland no aprovecha ni la lesión de Mbappé ni las vacaciones de Kane

La carrera por la Bota de Oro 2025/26 parece ser cosa de tres candidatos. Una vez han conseguido abrirse paso entre la nómina de delanteros cuyas ligas están más avanzadas, la pugna por las tres primeras posiciones se ha convertido en un baile de sillas entre Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland.

Con Mbappé fuera de combate por su lesión de rodilla y Harry Kane de vacaciones por el parón navideño de la Bundesliga, Erling Haaland no ha sabido mover ficha para afianzar su liderato en lo más alto de la clasificación europea de goleadores. El noruego se fue de vacío ante el Chelsea, por lo que su casillero particular sigue reflejando los mismos 19 goles que ha celebrado Harry Kane.

El tercero en discordia de los monstruos del gol sigue siendo un Mbappé que perderá terreno en las próximas semanas por culpa de su lesión. Parece difícil que nadie pueda adelantar al francés mientras este permanezca inactivo, pero sus dos principales rivales sí que tendrán la oportunidad de poner tierra de por medio.

Mbappé se queja de molestias durante un partido / Agencias

Fuera del podio provisional figura Darko Lemajic, el primer representante de las ligas menores. El serbio es, con diferencia, el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, pero al militar en el RFS letón sus 28 tantos se traducen en apenas 28 puntos. Misma renta presenta el brasileño Igor Thiago, aunque el delantero del Brentfort la ha alcanzado con la mitad de goles anotados.

En la carrera por ser el 'rey del gol' en Europa, no es lo mismo marcar en LaLiga que en la Eliteserien. La Bota de Oro cuenta con un sistema clasificatorio que otorga tres valores distintos a los tantos anotados: 2 en las cinco grandes ligas, 1,5 en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera y 1 en el resto de competiciones domésticas.

¿Cómo va la Bota de Oro 2025/26?

Harry Kane (Bayern de Múnich): 19 goles (x2): 38 puntos Erling Haaland (Manchester City): 19 goles (x2): 38 puntos Kylian Mbappé (Real Madrid): 18 goles (x2): 36 puntos Darko Lemajic (FC RFS): 28 goles (x1): 28 puntos Igor Thiago (Brentford): 14 goles (x2): 28 puntos Ayase Ueda (Feyenoord): 18 goles (x1,5): 27 puntos August Priske (Djurgardens): 18 goles (x1,5): 27 puntos Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08): 18 goles (x1,5): 27 puntos Ibrahim Diabate (GAIS): 18 goles (x1,5): 27 puntos Klaemint Olsen (NSI Runavik): 26 goles (x1): 26 puntos

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Bota de Oro 2025/26 con actualizaciones al término de los partidos de los futbolistas involucrados en la carrera por el trofeo de máximo goleador de la temporada.