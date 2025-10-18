Así está la Bota de Oro 2025-26: Kane, Haaland y Mbappé, a la caza de un delantero de las Islas Feroe

La carrera por la Bota de Oro 2025/26 comienza a coger forma. Algunos grandes nombres como Harry Kane, Erling Haaland y Kylian Mbappé comienzan a asomar la cabeza en una clasificación que no debe de ser tomada en consideración, pues las primeras posiciones están monopolizadas por jugadores cuyas ligas se encuentran en la recta final.

A efectos clasificatorios, no es lo mismo marcar un gol en LaLiga que en la Eliteserien. La Bota de Oro cuenta con un sistema clasificatorio que otorga tres valores distintos a los tantos anotados: 2 en las cinco grandes ligas, 1,5 en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera y 1 en el resto de competiciones domésticas.

En este sentido, tanto Haaland como Kane han empezado como un tiro esta particular carrera. Noruego e inglés cuentan con 11 tantos en sus respectivos casilleros, lo que les deja a apenas cuatro puntos de Klaemint Olsen, el sorprendente líder de las Islas Feroe.

Un escalón por debajo aparece Kylian Mbappé, líder escapado en la clasificación de goleadores de LaLiga. El francés ha celebrado 9 goles en los 8 primeros partidos del Real Madrid en LaLiga.

¿Cómo va la Bota de Oro 2025/26?

Klaemint Olsen (NSI Runavik): 26 goles (x1): 26 puntos Kasper Hogh (Bodo/Glimt) 17 goles (x1,5): 25,5 puntos Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08): 16 goles (x1,5): 24 puntos Darko Lemajic (FC RFS): 23 goles (x1): 23 puntos Ibrahim Diabate (GAIS): 15 goles (x1,5): 22,5 puntos Nahir Besara (Hammarby): 15 goles (x1,5): 22,5 puntos Erling Haaland (Manchester City): 11 goles (x2): 22 puntos Harry Kane (Bayern de Múnich): 11 goles (x2): 22 puntos Páll Klettskard (KÍ Klaksvík): 21 goles (x1): 21 puntos August Priske (Djurgardens): 14 goles (x1,5): 21 puntos Leo Walta (IK Sirius): 13 goles (x1,5): 19,5 puntos Kylian Mbappé (Real Madrid): 9 goles (x2): 18 puntos

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Bota de Oro 2025/26 con actualizaciones al término de cada jornada.