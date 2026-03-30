Bosnia denuncia espionaje de su entrenamiento a puerta cerrada por parte de un soldado italiano

En plena cuenta atrás para la final del play‑off que enfrentará a Bosnia y Herzegovina e Italia por un billete al Mundial de EE. UU. 2026 este martes a partir de las 20:45 horas, la concentración bosnia se ha visto salpicada por una polémica inusual.

La selección de Bosnia, que jugará este martes en el Stadion Bilino Polje de Zenica con la ilusión de regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde 2014, ha elevado una protesta formal después de que un soldado perteneciente a la misión de paz EUFOR en Bosnia fuese sorprendido grabando con su teléfono móvil una sesión de entrenamiento cerrada del equipo dirigido por Sergej Barbarez.

Según denuncian desde la Federación Bosnia, el militar, al parecer identificado como italiano por los propios jugadores y staff, se situó junto a la valla del campo de entrenamiento en Butmir y comenzó a filmar más allá del tiempo permitido y sin autorización, lo que fue rápidamente detectado por el personal de seguridad.

El incidente, que se produjo durante una de las últimas sesiones preparatorias antes del choque decisivo y sacó a la luz el medio 'SportSport', terminó con la intervención de miembros del cuerpo técnico bosnio, que le indicaron que detener la grabación y se le exigió que cesara de filmar.

Desde la selección bosnia lo consideran “un intento de recabar información táctica y detalles internos” de un entrenamiento que, al ser a puerta cerrada, no debería ser expuesto a cámaras o móviles. Por ese motivo, la Federación ha enviado una queja formal a la misión de la Unión Europea en Bosnia (EUFOR), solicitando explicaciones oficiales por lo ocurrido.

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Este episodio se suma a la ya tensa antesala de un encuentro en el que está en juego mucho más que un puesto en el Mundial: se enfrentan dos selecciones con historia y una gran presión sobre sus hombros, mientras Bosnia intenta hacer historia en Zenica y los Azzurri buscan volver a una fase final tras dos fallos seguidos.