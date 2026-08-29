Borja Jiménez, el entrenador español que quiere conquistar Qatar: "La liga de aquí es más parecida a Primera que a Segunda"

Borja Jiménez Sáez (Ávila, España, 1985) decidió este verano salir de su zona de confort y poner rumbo a Qatar. El técnico español afronta sus primeros meses al frente del Al-Ahli SC, una experiencia que le está permitiendo conocer desde dentro un fútbol diferente al que ha vivido en España y que afronta con el objetivo de hacer crecer a un club histórico. Desde allí, repasa para SPORT su adaptación al nuevo país, las particularidades de la Qatar Stars League y también algunos de los nombres que ha conocido bien de cerca, como Yan Diomande, al que tuvo antes que José Mourinho, en el Leganés, o temas de actualidad como el 'caso Julián Álvarez', sobre el que aporta su visión de entrenador para una situación que, reconoce, "no es sencilla de gestionar".

P: ¿Qué tal Borja, cómo estás? ¿Cómo han ido estas primeras semanas en en Qatar?

R: Bien, la verdad que muy bien, muy adaptados ya. Llevamos aquí casi dos meses ya desde que aterrizamos el 29 de junio, o sea que que bien, la verdad que conociendo las diferencias que hay entre el fútbol catarí y el fútbol español y asimilando todo lo más deprisa posible para para sacar el máximo rendimiento.

Borja Jiménez, presentado como nuevo entrenado del Al-Ahli SC / Instagram

P: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del país?

R: Bueno, a nivel deportivo es verdad que solo llevamos una jornada y jugamos contra el Al-Saad, que es el actual campeón y creo que tiene la mejor plantilla del campeonato con mucha diferencia. Competimos bien, estuvimos en todo momento en el partido, tuvimos fases buenas de juego, sabíamos que la diferencia entre los dos equipos a día de hoy es muy grande y y la verdad que estoy contento con la imagen que dio el equipo pese a la derrota. Es una liga muy diferente a Segunda División donde todos los equipos tienen la capacidad de ganarte, aquí no. Creo que es más similar a Primera, donde Madrid, y Barcelona están por encima del resto.

P: ¿Qué objetivos os habéis marcado vosotros para esta temporada?

R: El club acabó el año pasado un puesto por encima del del descenso, y está en un momento complejo, porque no hemos podido incorporar muchos futbolistas. La idea es pasar menos apuros de los que pasó la entidad el año pasado. Es un club histórico, que está en el 75 aniversario y queremos tener un un año tranquilo, sabiendo las dificultades que va a haber en todo momento.

Quería probarme, conocer el fútbol de fuera de España y vivir una experiencia diferente en todos los ámbitos, tanto a nivel personal como a nivel deportivo Borja Jiménez — Entrenador del Al-Ahli SC

P: Tuviste otras opciones para entrenar encima de la mesa. ¿Qué es lo que te hizo decantarte por el proyecto en Qatar?

Bueno, al salir del Sporting de Gijón, tenía muy claras cuáles podían ser las diferentes opciones. Sales de un club muy grande en España, aunque ahora esté en Segunda, y abrí la mente mucho a salir al extranjero por el tema del idioma. Quería probarme, conocer el fútbol de fuera de España y vivir una experiencia diferente en todos los ámbitos, tanto a nivel personal como a nivel deportivo. Tuve opciones tanto en España como en Inglaterra principalmente. No se acabaron dando, y el 27 de junio, al final del mercado, nos pilló ya de vacaciones pensando que no íbamos a entrenar, surgió la posibilidad y apostamos por venir.

P: En la plantilla tienes a un español como Erik Expósito, que además marcó en el en el debut liguero. ¿Cómo te ayuda en la adaptación?

Bueno, ahí lo que hacemos es un poco ir cambiando los idiomas. Cuanod me dirijo al grupo siempre en inglés, cuando me dirijo a Erik, en español. Tenemos más futbolistas que hablan español, como el capitán Driss también que habla un español perfecto. Pero una de las razones de venir aquí era para autoexigirnos con el inglés, pero tener a gente como Erik, que ya es su tercer año aquí, siempre es importante.

Borja Jiménez, con el grupo tras terminar la pretemporada / Instagram

P: Una de las estrellas el equipo es Julian Draxler. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Se nota rápido que es un superclase?

R: Es un jugador diferencial en todas sus acciones. Como tú has dicho, es un superclase a nivel mundial. Entonces la diferencia es palpable en todo momento por cómo son sus acciones. Ha tenido algún problemilla durante durante la pretemporada, pero el otro día pudo jugar de inicio, completó 70 minutos que pensábamos que no iba a poder aguantar tanto y la verdad que es, si no el mejor, uno de los dos, tres mejores jugadores de de la competición, así que es un lujo poder entrenarlo, es un lujo poder compartir el día a día con él.

A Diomande no le afectará el coste de su traspaso, estoy convencido. Es un chico muy normal Borja Jiménez — Entrenador del Al-Ahli SC

P: Hablando de cracks que has tenido, hay que mencionar a Yan Diomande. ¿Lo ves preparado para soportar la presión de poder ser el fichaje más caro de la historia del Real Madrid?

R: Sí, no creo que tenga ningún problema en eso, porque es un chico muy normal, que asume todo lo que le está llegando con esa naturalidad que tiene. Es un chico muy feliz, muy alegre, lo vamos a ver muchas veces sonriendo. Es muy amigo de sus amigos y estoy convencido de que no le va a afectar ni lo más mínimo el coste de su traspaso.

Muchas veces lo que sale de puertas para fuera siempre es lo que se quiere contar, no la realidad. Lo que está claro es que no es una situación sencilla de de gestionar (la de Julián Álvarez). Ni para el club, ni para el entrenador, ni para el propio futbolista Borja Jiménez — Entrenador del Al-Ahli SC

P: Otro de los temas de actualidad en LaLiga es el 'caso Julián Álvarez' y su situación con el Atlético de Madrid. Como entrenado, ¿qué gestión se puede hacer de un caso así?

No es fácil. Yo no estoy dentro del Atlético de Madrid, no conozco la realidad de todo lo que hay. Muchas veces lo que sale de puertas para fuera siempre es lo que se quiere contar, no la realidad. Lo que está claro es que no es una situación sencilla de de gestionar. Ni para el club, ni para el entrenador, ni para el propio futbolista, pero estoy convencido de que podrán llegar a un acuerdo o a un consenso para que todas las partes salgan beneficiadas. Ahí creo que el 'Cholo', en cuanto a manejo de situaciones de este tipo, es uno de los mejores entrenadores.

Borja Jiménez, durante una charla de pretemporada con la plantilla del Al-Ahli SC / Instagram

P: ¿Te has encontrado con alguna situación similar en alguno de tus equipos?

Sí, siempre hay situaciones parecidas. Esto es el pan de cada día en en todos los mercados: jugadores que el club quiere sacar y no quieren irse, jugadores que quieren irse para mejorar y el club no quiere que se vayan... Casi siempre se llega a un entendimiento, aunque depende también de los niveles de inversión que haya hecho el club, de los niveles de daño que pueda hacer la salida y al contrario, del nivel que le cueste al club sacar a un futbolista que no quiere continuar. Como entrenador lo que siempre he intentado es ponerme más en el lado humano, de entender cómo están las personas. Luego son decisiones muy personales tanto del club como del futbolista, son ellos quienes tienen que tomar las decisiones y llegar a un acuerdo.

P: Qatar quiere dar un paso adelante no solo como liga, sino también en el desarrollo de jóvenes. ¿De qué herramientas dispones en este sentido?

R: Lo más importante aquí es, aparte de la captación de estos futbolistas, el trabajo en el fútbol base. Lo estamos viendo por ejemplo en toda la gente en los departamentos de análisis, cada vez hay más gente de España, que creo que somos los mejores en cuanto a a cualificación y entendimiento del juego,. Sin embargo, es un proceso muy largo, no va a ser cuestión de cinco años ni de seis, los resultados llegarán cuando los jugadores que ahora tienen 8, 9, 10 años empiecen a trabajar con ellos y recojan los frutos con 20 o 21.