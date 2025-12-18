FÚTBOL
Bordalás responde al interés del Crystal Palace
Los 'Eagles' tienen complicada la renovación del actual entrenador Oliver Glasner y se habrían fijado en el técnico español como sustituto
El Getafe vuelve a ser una de las sensaciones de la LaLiga. Con uno de los presupuestos más bajos del campeonato, el equipo azulón se mantiene en una posición cómoda: a la misma distancia en puntos de las plazas europeas que del descenso. En estos momentos, se sitúan en la décima posición con 20 puntos, más cerca de lograr el objetivo de la permanencia.
Más allá de los resultados, el Getafe sigue teniendo un estilo único y un carácter inconfundible. Aguerridos, llevan la intensidad y la garra por bandera para continuar siendo, años tras años, un rival muy incómodo y complicado de batir. Y, en ese sentido, hay que destacar la figura de José Bordalás, quien lleva el mando del equipo y es el auténtico líder.
Ya no sorprende el buen hacer del técnico alicantino con el Getafe. Y tampoco pasa desapercibido en el mundo del fútbol. De hecho, hace pocos días, la 'Cadena Ser' informó del interés del Crystal Palace en José Bordalás. Los 'Eagles' tienen complicada la renovación del actual entrenador Oliver Glasner y se habrían fijado en el técnico español como sustituto.
Aunque se trata únicamente de una de las opciones que tiene el Palace en su agenda, Bordalás empieza a tener un buen cartel en Europa. Acaba contrato con el Getafe en el próximo mes de junio, y tiene vía libre para renovar por un curso más con el equipo madrileño. Sin embargo, el presidente del club, Ángel Torres, siempre ha dejado las puertas abiertas si un equipo más grande viene a por él.
Pese a estos rumores, Bordalás sigue centrado en su Getafe. “Ahora mismo no hago mucho caso a los rumores o noticias, puesto que estoy centrado en mi club que es el Getafe, en el partido en Burgos. Ese es el foco, no hay otro en estos momentos. No puedo decir nada más”, explicó en rueda de prensa.
Otra de las opciones que apuntan en Inglaterra para el Palace es Íñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano. Pérez fue asistente de Andoni Iraola en el Rayo Vallecano antes de que éste se marchara al Bournemouth y asumió el cargo de primer entrenador del club madrileño la temporada pasada. Con 37 años, llevó al Rayo Vallecano hasta el octavo puesto en LaLiga, logrando la clasificación para la Conference League.
