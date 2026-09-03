El 'boom' de Turquía: "Será la liga más competitiva de los últimos años"

El fútbol turco está claramente en expansión. Lo dicen los resultados, con el Galatasaray eliminando a la Juventus la temporada pasada en los dieciseisavos de la Champions League. Pero también lo dice la percepción que tienen los futbolistas. Sin ir más lejos, este verano el país otomano ha visto cómo una legión de jugadores de primer nivel mundial decidían firmar por alguno de sus clubes.

Hablamos de futbolistas que están en sus últimos años de carrera como Mohamed Salah, pero también hablamos de otros que, en su momento de mayor madurez, han decidido apostar por Turquía como Leao o Vlahovic. ¿A qué se debe ese 'boom'? ¿Qué ofrece el fútbol turco?

La bajada del mercado saudí

Para desgranar ese impacto, charlamos con Ismael Garcia, segundo entrenador del Galatasaray y que conoce de primera mano su evolución puesto que lleva en el club ya más de cuatro temporadas. Para el técnico español, no hay un motivo en concreto, pero sí varios factores que han ayudado a mejorar la imagen de la liga y convertirla en muy competitiva.

"El primer motivo es que hay equipos que participan en competiciones europeas importantes. Después, también se debe a la parte económica de Turquía y posiblemente a la bajada del mercado saudí. Entonces, en ese mix de todo y uniendo que la calidad de vida en Turquía es muy alta, hace que muchos jugadores de talla mundial valoren el venir a Turquía como una opción interesante. Han venido jugadores como Kanté, en una etapa más madura, pero también otros como Greenwood, que tiene 27 años. Este tipo de futbolistas pueden dar aún un rendimiento muy bueno e, incluso, una plusvalía para un futuro", asegura a SPORT.

Ismael García, en una sesión de entrenamiento con el Galatasaray / Galatasaray

Galatasaray, Trabzonspor, Besiktas y Fenerbahce son, sin duda, los cuatro equipos que están destinados a luchar hasta el final por levantar el título. Una dura pugna que, teniendo en cuenta el nivel de los fichajes que han realizado este verano, convierte a esta Superliga turca de esta temporada, seguramente, en la más competitiva de los últimos años: "Sin ninguna duda. Creo que los cuatro equipos son los más fuertes de estos últimos cinco años en los que yo estoy aquí. Pero, también te voy a dar un dato, creo que son los más fuertes, y te digo, ninguno de los cuatro equipos ha ganado todos los partidos. Entonces, eso también me gusta, porque está claramente creciendo ese nivel intermedio de la liga turca".

"Hemos mantenido el grueso del equipo campeón"

El favorito, eso sí, sigue siendo un Galatasaray que, esta temporada, va a por la quinta liga de forma consecutiva. Nunca se ha llegado a ese hito en Turquía, señal de que la competencia es feroz. Ismael García está más que ilusionado por lo que viene: "Hemos mantenido el grueso del equipo campeón, con los jugadores importantes y, tras el mercado, lo hemos incluso mejorado. Este año el gran objetivo es volver a ganar la liga, que aquí en Turquía es lo más importante. Estamos haciendo historia y queremos conseguir ese hito de cinco ligas consecutivas que nadie ha logrado. En Francia, Alemania o Italia se ha logrado y aquí no, señal de que la Superliga turca es más complicada de lo que la gente piensa. Tenemos ese objetivo y, por supuesto, hacer un buen papel en Champions League".

Victor Osimhen, del Galatasaray, puede jugar un papel importante en la operación de Julián Álavrez / ERDEM SAHIN / EFE

Por la dupla Leao-Osimhen, más allá de la experiencia contrastadísima de los Davinson Sánchez, Torreira y compañía, pasarán buena parte de las opciones del Galatasaray esta temporada. El luso ha llegado como la gran estrella del mercado de fichajes y se unirá a un delantero nigeriano que sigue siendo letal en el área. Para Ismael, eso sí, más allá de ser un delantero "capaz de jugar en cualquier equipo del mundo", es una persona excepcional.

"Ya lo conocía de su etapa en el Nápoles cuando yo estaba en el Udinese. Me ha sorprendido mucho a nivel humano. Es un tío humilde, muy cercano a sus compañeros y, pese a querer marcar goles, es un futbolista que trabaja mucho para el equipo", indica.

Veremos qué sucede en una Superliga turca que se presenta apasionante y que apunta a estar competida hasta el final.