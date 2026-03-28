Bono no esconde las intenciones de Marruecos con Pitarch: "Lo vamos a recibir con los brazos abiertos... y más si es del Madrid”

Marruecos ha nacionalizado a seis jóvenes futbolistas en los últimos días (cuatro que podían jugar con los Países Bajos y dos con Bélgica). El más conocido es, seguramente, el futbolista del Ajax, Rayane Bounida, aunque los Leones del Atlas tienen en mente un 'golpe' mucho mayor: Thiago Pitarch.

La selección africana, proclamada campeona de la Copa África por la CAF dos meses después del pitido final en Rabat, demostró en el Mundial de 2022 que puede competir contra las mejores selecciones del mundo. Pero en Marruecos quieren más. Por ello, se pusieron manos a la obra en lo que a la dirección deportiva se refiere. ¿Cómo? Trayendo a la selección a futbolistas que también podían ser elegibles por otros combinados más potentes que Marruecos.

El caso más sonado es el de Brahim Díaz, nacido en Dos Hermanas (Málaga), quien en 2024 eligió al combinado marroquí al no tener clara la importancia que podría tener en La Roja. Y ahora la posibilidad de que Thiago Pitarch imite su camino va ganando enteros.

Yassine Bono, uno de los pesos pesados de la plantilla, le tiró la caña tras empatar a uno en el amistoso contra Ecuador: “Que sepa que aquí lo vamos a recibir siempre con los brazos abiertos”, mencionó sobre la posibilidad de que elija a Marruecos.

Thiago Pitarch, en un partido con la selección española. / RFEF

El exguardameta del Sevilla no es solo uno de los capitanes del combinado por su enorme nivel bajo palos, sino también por su estatus y compromiso fuera del terreno de juego. Bono se ha puesto al servicio de Marruecos para intentar captar a un futbolista con muchísimo futuro y que es completamente elegible por Marruecos: de abuelos paternos marroquíes, con España solo ha llegado hasta la sub-21.

Entre España y Marruecos

“Él tiene familia aquí y también en España. Hará lo que realmente él sienta. Cada jugador que tenga relación con Marruecos... bienvenido sea. Y más, si es jugador del Real Madrid”, añadió un Bono que ya convive en la selección absoluta con otros jugadores nacidos en España, como Achraf Hakimi o Ilias Akhomach, más allá de Brahim.

Eso sí, la claridad con la que habló de Pitarch poco tuvo que ver con la que aplicó al responder preguntas sobre la polémica Copa África: “Estamos pensando en lo que viene”, señaló. Y, por si pensaban que el lío ya está zanjado, el TAS aceptó el recurso de Senegal, por lo que puede existir más ‘movida’ en el futuro.