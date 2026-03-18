La Bombonera, sede del amistoso de Argentina que reemplaza la 'Finalissima'

La selección Argentina confirmó esta misma semana un partido amistoso ante Guatemala programado para el día 31 de marzo, fecha en la que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había propuesto disputar la 'Finalissima' ante España, choque que fue finalmente cancelado al no llegar a un acuerdo entre el campeón de América y el campeón de Europa, además de la UEFA y la Conmebol que también quedaron enfrentadas.

En ese contexto, la selección que dirige Lionel Scaloni confirmó que disputará el encuentro amistoso ante los guatemaltecos en la mítica Bombonera, campo de Boca Juniors, tal como reveló en un comunicado en sus redes sociales.

En la red social 'X', el combinado que actualmente es campeón del mundo publicó un mensaje que decía "Selección mayor, estadio confirmado", sumado a una foto del capitán, Lionel Messi', sobre el feudo del equipo bonaerense.

Días antes, la AFA ya había publicado en ese mismo medio que disputaría como local un amistoso ante Guatemala. "Nos vemos en Argentina", se titula el comunicado emitido por la entidad sudamericana en su página oficial.

Lionel Messi, capitán de Argentina / EUP

"Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio", añadió el conjunto 'Albiceleste' en su misiva a la opinión pública, feudo que ya ha quedado confirmado con la revelación del templo azul y oro.

Acorde a los datos oficiales que compartió 'TyC Sports', la selección absoluta de Argentina disputó 36 partidos en la Bombonera con datos favorables: 25 victorias, ocho empates y solo tres derrotas, aunque la última de ellas reciente: contra Uruguay por las Eliminatorias al Mundial de 2026.