Bombazo Neuer: será el portero titular de Alemania en el Mundial

Sorpresón con vistas al Mundial. Manuel Neuer, el veterano portero del Bayern de Munich, habría llegado a un acuerdo con el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, para su regreso al combinado alemán. Y no solo eso. Neuer regresará con todos los honores y se perfila como el portero titular ya que lucirá el dorsal '1', tal y como informa 'Sky Alemania. El cancerbero ya entró en la pre-lista de 50 jugadores que dio Alemania y ahora se confirma su presencia sobre el terreno de juego años después de haberse retirado de la selección.

Neuer ha sido la solución que han encontrado el director deportivo de la selección alemana, Rüdi Voeller , y el seleccionador, Nagelsmann. Los dos tenían muchas dudas de llamar al portero del Bayern a pesar de que se ofreció públicamente, ya que la relación entre ellos no es buena. La idea de Nagelsmann era contar con Ter Stegen como meta titular y, por ello, apretó para que saliera cedido del Barça para tener ritmo de partidos. Una inoportuna lesión le ha dejado KO durante toda la temporada y no llega a tiempo. La Federación alemana ha seguido su recuperación, pero ha sido imposible acelerar los plazos por lo que queda fuera.

El portero titular, hasta este momento, era el veterano Oliver Baumann, del Hoffenheim, pero había muchas dudas de su rendimiento. Las opciones que tenía Alemania eran escasas, por lo que se ha decidido echar mano del regreso sorprendente de Neuer, que ha acabado firmando un buen final de temporada en el Bayern a pesar de que el equipo no consiguió clasificarse para la final de Champions.

Neuer siempre había tenido una disputa deportiva importante con Ter Stegen y había levantado mucho debate, ya que buena parte del entorno de la selección consideraba que debió dar un paso al lado mucho antes de su retirada. Ahora, buena parte de las opciones del combinado alemán pasarán por sus manos. Hay muchas dudas, pero a Alemania no le ha quedado más remedio.