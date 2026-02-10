FÚTBOL INTERNACIONAL
Bombazo con el futuro de Salah: ¡Podría sustituir a Cristiano en Arabia!
La Liga saudí, ofreciéndole 72 millones de euros, pretende seguir acaparando parte del foco mediático incluso cuando finalice la 'era Cristiano Ronaldo'
El 'culebrón Cristiano Ronaldo' ha provocado movimiento en todos y cada uno de los estamentos del fútbol saudí. El delantero portugués se declaró en rebeldía hace varios días con el objetivo de protestar contra la Saudí Pro League y la política de fichajes del Fondo de Inversión (PIF) del país.
Según informa el medio portugués 'A Bola', el jugador del Al-Nassr le habría ganado ya el pulso a los dirigentes y volvería a vestirse de corto el próximo 14 de febrero para jugar contra el Al-Fateh. Pese a que todavía no es oficial su vuelta al terreno de juego, todo apunta a que el capítulo dramático ha llegado a su fin.
Pero la Liga Saudí no las tiene todas consigo. Al menos con la mirada puesta en el futuro. En ese sentido ha aparecido un nuevo protagonista en las últimas horas para hacer temblar a Cristiano Ronaldo y a toda la Premier League: Mo Salah.
Le ofrecen... ¡72 millones!
El egipcio sería el candidato ideal para tomar el relevo del portugués en la competición saudí, que incluso estaría dispuesta a triplicarle el salario de 460.000 euros semanales (24 'kilos' anuales) que percibe en el Liverpool con el objetivo de que se convierta en la nueva imagen futbolística del país.
Según informa 'Mirror', al jugador 'red' le seduce desde hace mucho tiempo la opción de marcharse a Arabia Saudí y convertirse en su cara visible en sus últimos años de carrera, aunque su prioridad inmediata era la de rendir sobre el terreno de juego.
En ese contexto, y a sus 33 años (34 en unos meses), su fuga tras nueve temporadas en Anfield no es para nada descartable de cara al próximo mercado de fichajes de verano, en una operación que ya se sondeó el año pasado pero que no fructificó después de haberse comprometido con el Liverpool tras el título de la temporada anterior.
Antes del Mundial
Ahora bien, esta campaña podría haber cambiado el rumbo del pensamiento de Salah. La estrella egipcia las ha visto de todos los colores con su club, incluyendo una disputa con el técnico Arne Slot por la que se quedó algún que otro partido fuera de la convocatoria.
En cualquier caso, la información mencionada asegura que, de darse un acuerdo con Arabia, el Liverpool esperaría cerrarlo todo antes de que Salah se marchase al Mundial 2026 con su selección.
