A Bola: Cristiano Ronaldo se niega a jugar con el Al Nassr

Si no había suficiente lío en Arabia Saudí con el cabreo de Karim Benzema con el Al Ittihad, ahora Cristiano Ronaldo se ha apuntado a la fiesta. Según informa el diario deportivo portugués ‘A Bola’, el ariete luso se niega a jugar la próxima jornada con su club, el Al Nassr, y no participará en el encuentro contra el Al Riyadh este lunes a las 16:45 horas (CET), correspondiente a la jornada 20 del campeonato nacional.

El terremoto en la liga saudí es más que considerable. Tras lo sucedido con el galo, a sus ojos, maltratado por su club al recibir una oferta de renovación que no le satisfacía, el citado medio asegura que la decisión de Cristiano Ronaldo no se debe a un motivo físico ni a ningún problema personal. Como su excompañero en el Real Madrid, está enfadado. Pero su enfado no nace directamente de su club, el Al Nassr.

Descontento con la gestión del PIF

‘A Bola’ cita que Cristiano está descontento con la gestión que el PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí) hace del Al Nassr. A su parecer, su equipo sale perdiendo en comparación con el trato que el PIF le ha dado a sus rivales, especialmente al Al Hilal. Y, consciente de su poder y de lo que representa para la liga, habría tomado esta radical decisión para dejar clara su postura.

Cristiano Ronaldo, ante el Al Hilal / @AlNassrFC

Curiosamente, en los últimos días salió a la luz el rumor de que el Al Hilal estaría más que dispuesto a aprovechar la situación de Benzema con el Al Ittihad para fichar al delantero galo. En Francia daban casi por hecho que el líder de la liga árabe podría contar con Karim en su delantera, pero, de momento, el movimiento aún no se ha dado. Una de las grandes quejas de Cristiano tendría que ver con los fichajes. ‘A Bola’ detallaba que el portugués considera que hay poca inversión en el club en comparación con otros clubes.

Los fichajes, en el punto de mira

Mientras el líder ha fichado hasta cinco futbolistas este invierno, algunos con recorrido en Europa, como el delantero del Rennes Kader Meité (30 millones de euros) o el defensa central Pablo Marí (2 millones de euros), el Al Nassr solo ha incorporado al ‘desconocido’ Haydeer Abdulkareem, procedente del Al-Zawraa de Irak.