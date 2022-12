Bojan Krkic se despide del Vissel Kobe

El exjugador del Barça pone fin a su etapa en Japón... ¿para poner rumbo a la Kings League? "Esta etapa vivida aquí va a ser inolvidable, recordaré todas las cosas positivas vividas aquí", dijo a sus ya excompañeros

El exfutbolista del Barça, Bojan Krkic, ha querido despedirse del Vissel Cobe, club con el que termina su contrato el próximo 31 de diciembre y en el que ha estado un par de temporadas tras su llegada en la campaña 20/21 procedente de Montréal.

"Esta etapa vivida aquí va a ser inolvidable, recordaré todas las cosas positivas vividas aquí. Siempre os llevaré en mi corazón, en Barcelona tenéis un amigo para lo que necesitéis y desde ahí seguiré deseándoos suerte", fueron las palabras de Bojan en el vestuario del Vissel Cobe, que fueron contestadas por aplausos de todos sus ya excompañeros.

"Gracias por esta etapa. Ha sido un gran placer", ha escrito el atacante en Twitter adjuntando el video de despedida.

Thanks for our time together, @visselkobe. It has been a real pleasure.



Gracias por esta etapa, @visselkobe. Ha sido un gran placer. pic.twitter.com/yLoVTiJFCT