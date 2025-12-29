Boca Juniors confirma a Claudio Úbeda como su entrenador

El club argentino Boca Juniors confirmó este lunes que Claudio Úbeda continuará como entrenador en el próximo semestre, tras haber asumido el cargo en octubre después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, de quien era ayudante, según informaron a EFE fuentes del Xeneize.

Si bien el club no anunció formalmente la continuidad de Úbeda, cuyo contrato vence en junio de 2026, desde Boca explicaron a EFE que Juan Román Riquelme, presidente de la institución, se comunicó con él este lunes y le transmitió su voluntad de que continúe en el banquillo durante el primer semestre de 2026.

Esto pone fin a varias semanas de indefinición y rumores sobre la posible salida del 'Sifón'. Úbeda, de 56 años, ocupó por primera vez el banquillo el pasado 27 de septiembre debido a complicaciones en la salud de Russo. Aquel día Boca cayó por 2-1 como visitante ante Defensa y Justicia por la fase regular del Torneo Clausura.

La semana siguiente, volvió a hacerse cargo del equipo y repitió el once inicial para recibir a Newell's, al que derrotó por 5-0.

Tras el fallecimiento de Russo el 8 de octubre, Riquelme depositó su confianza en Úbeda, que continuó al frente del equipo por el resto de la temporada.

CLASIFICADOS A LA LIBERTADORES

Fueron ocho partidos más, en los que logró seis victorias y dos derrotas, incluyendo el triunfo por 2-0 ante River Plate en el superclásico del fútbol argentino.

Los buenos resultados le permitieron al Xeneize quedar en la cima de la Zona A de la fase regular del torneo y luego alcanzar las semifinales, donde cayó por 0-1 ante Racing Club.

Aquella derrota desató críticas de los aficionados por el nivel de juego del equipo y las sustituciones realizadas, por lo que el entrenador cerró el año con un sabor amargo.

Antes de tomar las riendas del primer equipo de Boca, Úbeda había dirigido a Huracán, Independiente Rivadavia, Racing Club (en tres ocasiones), Boca Unidos, el Magallanes de Chile y el seleccionado Sub-20 de Argentina.

Como jugador, se desempeñó como zaguero y disputó casi toda su carrera en Racing, además de breves pasos por Huracán y el Querétaro mexicano, entre otros.

Desde el viernes 2 de enero, el 'Sifón' comenzará a trabajar -aún sin refuerzos- pensando en los desafíos que se le presentarán a Boca en 2026 y con el objetivo de lograr al menos un título entre la Copa Libertadores, los torneos Apertura y Clausura, y la Copa Argentina.

El conjunto Xeneize regresa en 2026 a la Libertadores tras ausentarse en 2024 y tras caer en la fase preliminar en 2025 ante el peruano Alianza Lima.