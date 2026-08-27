El bisnieto de Mussolini debuta con la Lazio en el estadio que inauguró su bisabuelo

Romano Floriani Mussolini es un futbolista italiano de 23 años que juega como lateral derecho y es el bisnieto de Benito Mussolini, quien gobernó Italia entre 1922 y 1943. Formado en las categorías inferiores de la Lazio, el defensa ha ido adentrándose en el mundo del fútbol bajo el peso de todo lo que genera su apellido.

Este lunes, el apellido Mussolini volvió a aparecer en un terreno de juego de la Serie A, esta vez con el debut del joven defensa con el primer equipo de la Lazio. El lateral derecho saltó al campo como suplente en el partido de Serie A ante el Bologna.

Entró en el minuto 19 en el Stadio Renato Dall’Ara y la Lazio ganó 1-0 con gol de Davide Frattesi. Es su primer partido oficial con el primer equipo de los biancocelesti. Aunque este no ha sido su debut absoluto en la Serie A, ya que Mussolini había debutado en Primera con el Cremonese en agosto del año pasado, cuando estaba cedido por la Lazio.

"Mi apellido molesta a los demás más que a mí. Cuanto menos se diga de ello, mejor".

Su apellido ha suscitado mucha controversia, hasta el punto de que, en su presentación en el Cremonese, dijo lo siguiente: "Mi apellido molesta a los demás más que a mí. Cuanto menos se diga de ello, mejor".

Un peso con el que ya ha tenido que lidiar en el pasado. En diciembre de 2024, Romano marcó su primer gol como profesional con la Juve Stabia ante el Cesena. Después, cuando el comentarista se refirió a él como "Romano", parte del público respondió "Mussolini" y levantó los brazos.

El debut lo ha hecho en un estadio inaugurado por su bisabuelo

A toda esta situación se le suma otra peculiaridad, y es que el contexto del debut es de lo más curioso, ya que el partido se disputó en el Renato Dall'Ara de Bolonia, un estadio inaugurado durante el régimen fascista y con una vinculación histórica directa con Mussolini, quien fue el encargado de inaugurarlo personalmente en octubre de 1926.

El futbolista ha reiterado en repetidas ocasiones que quiere que el foco esté únicamente en el fútbol, y asegura que en más de una ocasión le han juzgado más por su apellido que por lo que hace en el campo.

Empezó en la cantera de la Roma, pasó a la de la Lazio con 13 años y se formó allí. Ya había sido convocado con el primer equipo años atrás, sin llegar a debutar. Luego salió cedido al Pescara, a la Juve Stabia de Serie B y al Cremonese, donde debutó en Serie A en agosto de 2025. Volvió a la Lazio y por fin debutó con el club, algo que definió como "un sueño".