Biomecánica 'made in Huesca' entra en el Inter Miami de Messi

De Huesca a Estados Unidos. Podoactiva, la compañía oscense especializada en podología y biomecánica, entra en el Inter Miami de Leo Messi. El objetivo, competir de tú a tú en uno de los mercados deportivos más exigentes del mundo. Víctor Alfaro, podólogo y director general de la empresa, comparte la receta con EFE: "Nuestro lenguaje es el de la precisión tecnológica".

Es un país distinto, pero un terreno conocido. En España, ya trabaja con el Real Madrid, la selección española de fútbol, el Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico, el Valencia CF o el Movistar Team. En Estados Unidos, luce colaboraciones con el Inter Miami, el FC Cincinnati, el Saint Louis City, en la MLS, y las Dallas Trinity, equipo de fútbol femenino de la NWSL.

Su desembarco en la MLS llegó con Jordi Alba y Sergio Busquets como 'aliados' inesperados. Los dos exjugadores del Barcelona, que se retiraron en 2025 tras conquistar la liga estadounidense al lado de Messi, ya la conocían.

"Ellos avalaban nuestro trabajo y fueron muy importantes en ese primer contacto. Ha sido el primer equipo con el que comenzamos a trabajar en Estados Unidos. Es un club muy profesionalizado con el que mantenemos muy buena relación. Posteriormente, hemos comenzado a trabajar con otros equipos como el St. Louis City SC, FC Cincinnati o Dallas Trinity FC", aseguró a EFE Alfaro.

Estados Unidos tiene legislaciones y coberturas distintas a las españolas, pero el mismo reto: llevar a otro nivel el cuidado de salud en el deporte de élite.

"El deporte estadounidense está muy profesionalizado en todos los sentidos. La toma de decisiones basada estrictamente en datos y tecnología es la norma. Ahí es donde Podoactiva marca la diferencia: nuestro lenguaje es el de la precisión tecnológica. Nos hemos entendido desde el principio porque esa es la base de cómo entendemos nuestro trabajo y nuestra evolución", afirmó el podólogo.

La empresa aragonesa presume de tecnología propia, exclusiva y patentada. Con inteligencia artificial integrada en cada etapa del proceso.

"Nos diferencian los estudios biomecánicos de la pisada a partir de un escaneo en 3D del pie y la forma de pisar en estático y dinámico, nuestras plantillas personalizadas o los 'IMU', unos sensores que nos dan información de cómo se relaciona la pisada con otras partes del cuerpo, como rodillas o espalda, en el gesto deportivo", destaca Alfaro.

"Todos estos protocolos, que aplicamos desde hace muchos años con cientos de deportistas de élite, están contrastados y patentados. Además, nuestros productos de biotecnología, desarrollados a través de nuestra filial Younext, nos permiten ofrecer soluciones totalmente personalizadas a lesiones muy concretas, como fracturas nasales o faciales", añadió.

La compañía no promete milagros ni inmediata reducción de lesiones, pero sí elevar el nivel de detalle en todo lo que afecta al pie y la carrera.

"En el deporte de élite no hay ninguna receta mágica. De lo que se trata es de cuidar al máximo los detalles", subrayó Alfaro.

Lo que empezó como un proyecto piloto se ha convertido en un servicio recurrente e integrado dentro del calendario médico deportivo de las franquicias de la MLS.

La empresa efectúa visitas periódicas a estas franquicias para prestar los servicios de podología y biomecánica a partir de sus protocolos y su tecnología patentada a nivel mundial.

"Tenemos un plan de expansión con dos vertientes: nacional e internacional. En España, avanzamos hacia lo que llamamos la plena implantación nacional, en la que queremos dar cobertura al mayor número de pacientes posible, llevando nuestras soluciones, que son únicas en el mercado, a más personas, y consolidando nuestra posición de liderazgo en el sector", dijo Alfaro a EFE.

"A nivel internacional, ya tenemos presencia en 15 países y ya funciona desde 2025 nuestro primer centro de fabricación de plantillas personalizadas fuera de España, en Brasil", añadió.

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El siguiente paso es Miami, con la apertura de su primera clínica propia en la ciudad del sur de Florida, prevista para este año. Así la biomecánica 'made in Huesca' da el salto definitivo al mapa deportivo de Estados Unidos.