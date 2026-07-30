Un billón de euros para competir contra la Premier: el acuerdo que puede cambiar la Bundesliga para siempre

La Premier League avanza a un ritmo extremadamente difícil de seguir para el resto de Europa. Los clubes ingleses gastan cantidades estratosféricas mercado tras mercado, ofrecen salarios muy elevados y convierten incluso a los equipos de media tabla en compradores capaces de competir con los grandes clubes del continente.

Ligas como la Bundesliga corren el riesgo de quedarse atrás, pese a su estabilidad y a contar con una asistencia envidiable en los estadios. En Alemania, el fútbol genera pasión y la identificación de los aficionados con sus clubes es más que palpable. Sin embargo, esa fortaleza no se traduce en la misma capacidad económica cuando llega el mercado de fichajes.

Yan Diomande celebra un gol con el Leipzig en la Bundesliga. / FILIP SINGER / EFE

Por eso, la DFL estudia una propuesta de financiación para plantar cara al fútbol inglés. Según The Athletic, sería de al menos 1.000 millones de euros y habría sido presentada por Apollo Sports Capital, firma vinculada al gigante estadounidense Apollo.

La operación tendría una duración aproximada de 20 años y estaría respaldada por una parte de los futuros ingresos nacionales por derechos audiovisuales. Todavía no existe un acuerdo firmado, ya que las conversaciones se encuentran en una fase preliminar.

La Premier juega prácticamente a otro deporte en el plano financiero. Sus clubes pueden fichar a las estrellas de la Bundesliga, pero también a sus jóvenes promesas, entrenadores y directivos. Equipos como el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen, el Eintracht de Frankfurt o el RB Leipzig construyen proyectos competitivos que difícilmente pueden dar un paso más allá porque no consiguen retener a sus mejores jugadores. Un buen ejemplo es el Leverkusen de Xabi Alonso, al que el Liverpool arrebató piezas como Florian Wirtz y Jeremie Frimpong.

Florian Wirtz, jugador del Liverpool, durante un encuentro de Champions League / EFE

Los 1.000 millones no se utilizarían necesariamente para financiar fichajes de manera directa. La prioridad sería invertir en digitalización, infraestructuras, expansión internacional, producción audiovisual y nuevas fuentes de ingresos. El objetivo sería mejorar el valor comercial de la competición para reducir una brecha que crece cada temporada.

La operación también entraña riesgos. La Bundesliga recibiría dinero de manera inmediata a cambio de comprometer parte de los ingresos que generará durante las próximas dos décadas. Si las inversiones funcionan, la competición podría modernizarse, ganar competitividad y devolver ese préstamo, obteniendo además beneficios. Pero, si fracasan, los clubes podrían seguir pagando dentro de 20 años las consecuencias de una decisión tomada hoy.