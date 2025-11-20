Bielsa, "situación límite" con Uruguay

Marcelo Bielsa comparecerá este jueves en una rueda de prensa que se llevará a cabo 48 horas después de la durísima goleada que encajó la selección de Uruguay en un amistoso contra Estados Unidos. El seleccionador de la Celeste responderá a las preguntas de los medios de comunicación en el Centenario de Montevideo en medio de la marea de críticas recibidas durante las últimas horas.

Uruguay empató a cero ante México en el primer compromiso de esta última fecha FIFA y cayó de forma contundente (5-1) ante una de las anfitrionas, la selección que dirige su compatriota Mauricio Pochettino, que no pudo contó con futbolistas de la talla de Christian Pulisic, Weston McKennie, Yunus Musah o Timothy Weah. Sebastian Berhalter, Alex Freeman - con un doblete -, Diego Luna y Tanner Tessmann fueron los goleadores estadounidenses, mientras que Giorgian de Arrascaeta marcó el único tanto Celeste.

Bielsa armó un once en el que figuraban Nahitan Nández, Mathías Olivera, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo o el azulgrana Ronald Araujo. Por contra, ni Darwin Núñez ni Fede Valverde fueron citados por el técnico argentino.

Uruguay head coach Marcelo Bielsa, seated, looks on during the second half of an international friendly soccer game against United States Tuesday, Nov. 18, 2025, in Tampa, Fla. (AP Photo/Jason Behnken) / Jason Behnken / AP

“No puedo decir qué hay que hacer de aquí a marzo para modificar esta realidad, porque el elemento clave es el contacto con los jugadores y para eso se necesita de un partido, cosa que hasta ese momento no lo habrá. Podremos comunicarnos, hablar, pero no mucho más”, señaló Bielsa en rueda de prensa tras la derrota. Los principales rotativos del país, sin embargo, tildan la suya de "situación límite" u opinan que el juego del equipo es "un papelón".

La realidad es que, a siete meses de que arranque la Copa del Mundo, existe una crisis futbolística en una selección de Uruguay cuya derrota ante Estados Unidos se convirtió en el encuentro en el que encajó más goles en los últimos 20 años.