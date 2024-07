Bielsa 'carga' contra el fútbol europeo: "Qué lástima..."

Marcelo Bielsa fue el gran protagonista en la rueda de prensa previa al choque entre Uruguay y Brasil correspondiente a los cuartos de final de la Copa América 2024.

El seleccionador argentino criticó duramente el estado del futbol sudamericano, víctima de las garras y el dinero del continente europeo, que se apodera de todas las jóvenes promesas que salen del otro lado del charco. Bielsa, preguntado por los históricos enfrentamientos entre uruguayos y brasileños, ejemplificó esta situación en Endrick, jugador de tan solo 17 años que vestirá la camiseta del Real Madrid la próxima temporada.

BIELSA, CONTUNDENTE

"Imagínese qué ha pasado con el fútbol, cómo el fútbol, que es propiedad popular […], porque los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad, porque no disponen de dinero para comprar felicidad. Entonces, el fútbol, como es gratuito, es de origen popular... Ese fútbol, que es una de las pocas cosas que horizontalmente los más pobres mantienen, ya no la tienen más, porque a los 17 años, Endrick, el wing del Palmeiras…" afirmó Marcelo.

Endrick vestirá la camiseta del Real Madrid / Efe

"Todo eso, qué lástima que lo tenga que decir yo, porque me va a traer nada más que críticas, y que usted, que lo imagino ajeno al negocio porque, si no, no haría la pregunta o a lo mejor es parte del negocio y fogonea. Si usted recuerda la formación de Sao Paulo, con un entrenador monumental, y una formación de todos los jugadores de selección brasileña jugando en el futbol local, fíjese en lo que le ha pasado al pobre fútbol sudamericano…" fueron las palabras del 'Loco Bielsa', una de las mentes más brillantes de la última década.

"Yo tengo mala memoria, pero seguramente usted sabrá que ahí jugaba Rai, Antonio Carlos, Ronaldo, Cafu, Pintado, Evanilson, Müller... Eran todos jugadores europeos, pero antes de irse a Europa jugaron dos finales de Copa Libertadores" aseguró