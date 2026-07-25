El Besiktas se une a la competencia del Barça por Darwin Núñez

El de Darwin Núñez es uno de los nombres más sonados en este mercado de fichajes. Al delantero uruguayo no le ha convencido el fútbol de Arabia Saudí y, tras una sola temporada en Oriente Medio, desea abandonar el Al-Hilal en busca de nuevas oportunidades.

El internacional con Uruguay -no protagonizó una gran actuación en el Mundial 2026- llegó a la concentración de su equipo el pasado martes tras las vacaciones. Y aunque tiene contrato hasta 2028, no contempla otra opción que no sea su regreso a Europa o su marcha a la MLS.

En ese contexto, aparecen varios clubes interesados en su fichaje. Entre ellos estaba el FC Barcelona, que lo veía como una potencial incorporación en caso de que fallaran las primeras opciones de Deco. Por el momento, no ha habido ningún movimiento en clave azulgrana, aunque Darwin sí ha sido ofrecido a la entidad culé.

Pau Cubarsí y Darwin Nunez, durante el Uruguay-España / Europa Press

MLS y Turquía

Mientras nada avanza ni avanzará en los próximos días, otros dos clubes parecen coger la delantera en las últimas horas. Si bien este viernes 'The Athletic' desvelaba una oferta del Atlanta United de la MLS, este sábado aparece con fuerza el fútbol turco para arrebatarle el fichaje a Estados Unidos.

Según avanza el periodista especializado en mercado de transferencias Sacha Tavolieri, el delantero uruguayo está muy cerca de llegar a un acuerdo con el Besiktas, donde sí dispondría de los minutos que pide, aunque el salario no sería tan elevado como en la MLS.

Darwin Núñez, en el duelo contra Arabia Saudí / ALBERTO BOAL

La operación consistiría en una cesión hasta final de temporada, puesto que el Al-Hilal no está dispuesto a dejarle escapar por una cantidad cualquiera al haber invertido 55 'kilos' en él el pasado verano, en una operación nefasta sabiendo que Benzema era el delantero titular del equipo de la Saudi Pro League.

Una clara demostración de que el Al-Hilal está dispuesto a dejarle marchar es el interés que ha mostrado en las últimas horas en Luis Díaz, aunque no deja de ser un sueño puesto que será prácticamente imposible sacarle del Bayern Múnich tras un año en el que se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del planeta.