El Besiktas desvela la millonada que le pagará a Vlahovic

Qué veranito el de Dusan Vlahovic. Entre rumores y exigencias, el delantero serbio ha sido uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes estas últimas semanas. Sin embargo, su futuro ya está completamente definido: jugará en el Besiktas.

El exjugador de la Juventus, que fue recibido en Estambul como un auténtico héroe, firma por tres temporadas, es decir, hasta el final de la temporada 2028-29, y a razón de un auténtico pastizal que el propio Besiktas ha desvelado en un comunicado público.

Precisamente, por sus exigencias, Vlahovic, a sus 26 años, jugará estas próximas tres temporadas en Turquía y no en uno de los grandes 'cocos' de Europa. La operación se logró cerrar tras varias semanas de arduas negociaciones porque el jugador esperaba ofertas de clubes de mayor nivel, pero, al no poder asumir las condiciones económicas que sí ha aceptado el Besiktas, probará suerte en la Superliga turca.

Presentación en el estadio

El Besiktas comunicó a principio de semana que estaba trabajando en la incorporación del jugador y lo confirmó este jueves, unas 24 horas después de que el jugador llegara al país. Su presentación será este viernes a las 19:00 horas, tiempo local, en el Estadio Tüpras. Será un acto abierto al público en el que se espera un verdadero baño de masas.

Vlahovic, recibido como un heroe en Turquía / 'X'

Entrando en lo puramente económico, el Besiktas mencionó en su comunicado que "el jugador recibirá una cantidad garantizada de 7.500.000 € por cada temporada de fútbol" y aseguró que "ha firmado un contrato de tres años con el jugador, vigente desde la temporada 2026-2027 hasta el final de la temporada 2028-2029". En total, su aventura por Turquía le reportará 22,5 millones de euros, como mínimo.

La operación supone un importante desembolso para el conjunto turco, que ha apostado con fuerza por uno de los delanteros más cotizados que quedaban disponibles en el mercado. Además del salario, durante las negociaciones se habló de una prima de fichaje y diferentes variables vinculadas al rendimiento, lo que eleva todavía más el valor total del acuerdo.

Cuatro temporadas en Turín

Ahora sí, y de manera definitiva, el delantero serbio pone fin a su paso por la Juventus después de cuatro temporadas en Turín. Vlahovic llegó al conjunto italiano en enero de 2022 procedente de la Fiorentina, en una operación que alcanzó los 85 millones de euros.

El jugador no dudó en despedirse como es debido a través de sus redes sociales. Vlahovic quiso despedirse de la Juventus con un mensaje cargado de emoción: "Mi viaje con la Juventus llega a su fin. Han sido años intensos. Años de victorias, de goles, de inmensas alegrías, pero también de momentos difíciles. Siempre he intentado darlo todo, cada vez que he pisado el campo", señaló el futbolista.

Turin (Italy), 03/05/2026.- Juventus' Dusan Vlahovic reacts at the end of the Italian Serie A soccer match between Juventus FC and Hellas Verona FC in Turin, Italy, 03 May 2026. (Italia) EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO / ALESSANDRO DI MARCO / EFE

"Me voy de Turín con muchos recuerdos, con gratitud y con la conciencia de que he dejado una parte de mí aquí. He llegado con ganas de formar parte de la historia de la Juventus. Voy a decir con gusto que la Juventus siempre será parte de la mía", concluyó.

Su último curso en la Juventus terminó con 10 goles en 23 partidos, unas cifras que quedaron por debajo de las expectativas generadas tras su llegada, cuando era uno de los delanteros más interesantes del Calcio. Aun así, el atacante mantenía un importante cartel internacional y en Turquía no les ha temblado el pulso para contentarle.