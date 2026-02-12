Bernardo Silva, la mejor oportunidad de mercado: "Es irremplazable"

El Manchester City volvió a mostrar su versión más letal este miércoles con una cómoda victoria sobre el Fulham en la Premier League. El equipo dirigido por Pep Guardiola pasó por encima de su rival gracias a una excelente primera mitad que dejó el encuentro prácticamente sentenciado con los goles de Semenyo, O’Reilly y Erling Haaland.

Más allá de los goleadores, quien volvió a destacar a un nivel muy alto fue Bernardo Silva. El centrocampista portugués manejó con autoridad la medular del conjunto 'skyblue' y actuó como el pegamento entre el centro del campo y la delantera. Pasan los años y las temporadas, pero el luso continúa siendo una pieza determinante en el engranaje de Guardiola, siempre decisivo en los momentos clave y fundamental para mantener el equilibrio y la fluidez del equipo.

Pep Guardiola con Bernardo Silva / AP Photo/Dave Thompson

No hay ninguna duda de que Bernardo Silva es uno de los grandes responsables de los éxitos del Manchester City en las últimas campañas. Llegó procedente del AS Monaco como un futbolista de enorme proyección, pero ha sido Pep Guardiola quien ha sabido pulir su talento hasta convertirlo en uno de los mejores jugadores de la actualidad.

Además de potenciar su calidad técnica y su inteligencia táctica, el técnico catalán lo ha transformado en un futbolista total, capaz de rendir con garantías en diferentes posiciones del campo. Ya sea como interior, extremo o incluso en labores más retrasadas, el portugués se ha consolidado como una pieza imprescindible en el City.

Bernardo Silva decide el duelo frente al Villarreal / AP

Sin embargo, el matrimonio entre Bernardo Silva y el Manchester City parece estar cerca de su final. Con contrato hasta el término de la presente temporada, todo apunta a que el futbolista portugués no continuará en el club inglés. Así lo reveló hace apenas una semana el periodista Fabrizio Romano en 'DAZN': “Bernardo Silva va a dejar el Manchester City en verano; hay muchas posibilidades”.

De este modo, se abre un amplio abanico de destinos para que el internacional luso continúe su carrera. Se trata, sin duda, de una auténtica oportunidad de mercado, probablemente una de las más atractivas del fútbol europeo. Y si no, que se lo pregunten a Pep Guardiola. El técnico catalán se deshizo en elogios hacia Bernardo tras la victoria de este miércoles frente al Fulham: “Bernardo Silva es irremplazable. Cuando Bernardo no juega, tenemos que jugar con otro sistema. Es irremplazable”.

Noticias relacionadas

Estas palabras no hacen más que reforzar la importancia que ha tenido —y que todavía tiene— Bernardo en el equipo 'citizen'. También dejan entrever que, a sus 31 años, el portugués aún guarda mucho fútbol en sus botas. Quien logre hacerse con sus servicios el próximo verano, además sin coste de traspaso, habrá cerrado un negocio extraordinario.