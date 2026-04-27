Beraldo supera el examen de Luis Enrique y ya lo compara con Busquets

Ante la ausencia de Vitinha, Luis Enrique experimentó con Lucas Beraldo cubriendo su posición en el mediocampo y ofreció una exhibición que él mismo catalogó como su "mejor partido en el París Saint-Germain", que a la vez llevó a su técnico a compararlo con Sergio Busquets.

Beraldo, que normalmente juega como central, fue el jugador del partido en la victoria del PSG (0-3) ante el Angers, en la que dio una asistencia, anotó un gol y completó 65 de 69 pases realizados; distribuyendo a ambas bandas y comandando un vertical ataque.

"No me gusta poner a un central en el mediocampo, pero Beraldo es un central diferente. Tiene muchas cualidades, es difícil de presionar y siempre tiene capacidad de mejorar en cada jugada. Se parece más a Sergio Busquets que a Vitinha", compartió Luis Enrique después del partido.

El elogio llega como uno de los mayores que puede hacer Luis Enrique, quien ganó nueve títulos en el Barcelona con Sergio Busquets jugando un rol clave en su sistema.

Aire nuevo en la recta final

La actuación de Beraldo llega en un momento clave de la temporada para el PSG. Con Vitinha aún buscando su mejor forma tras una lesión en el tendón de la corva y no disponible por una inflamación en el tobillo este último juego, Luis Enrique optó por probar con Beraldo en la Ligue 1, donde lideran por apenas seis puntos, pero con el duelo de Champions ante el Bayern Múnich también en mente.

En la temporada, Beraldo apenas había sido titular en 14 encuentros de liga y tan solo había jugado nueve minutos en la Champions; pero con la lesión de Vitinha ha sido titular en los últimos cinco partidos de liga y podría ver más minutos en el duelo ante el Bayern este martes (28/04).

En los últimos tres partidos de liga, Beraldo se ha dueñado del centro del campo, acertando 163 de 176 pases (92,6%), interceptando seis balones y recuperando seis más.

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El crecimiento exhibido en esta nueva posición que le ha hallado Luis Enrique le ha dado un nuevo impulso al PSG en la recta final de la temporada y se suma como una nueva carta al mediocampo parisino en el que coincide con Fabián Ruiz, Dro Fernández, Kang-in Lee, Joao Neves y el propio Vitinha.