Benzema vuelve a pronunciarse y anuncia que "hablará"

El seleccionador francés, Deschamps, concedió una entrevista a 'Le Parisien' en la que, entre muchas otras cosas, habló sobre Karim Benzema y todo lo ocurrido en el Mundial. Un tema delicado. La reacción del delantero blanco no tardó en llegar mediante sus redes sociales, respondiendo con contundencia: "Mientes, eres un mentiroso. Didier payaso", a lo que se suma una nueva historia en su perfil de Instagram en la que comunica que "daré explicaciones para la gente" sobre lo sucedido entre ambos en el Mundial de Qatar 2022.

El seleccionador francés, Didier Deschamps se refirió al delantero madridista Karim Benzema, ausente en Qatar por una lesión, y aseguró que son falsos los rumores de crispación en su relación: "Karim admitió que no estaba listo (para jugar la final). Sé lo que representa Karim, sus cualidades, pero tengo un grupo que va a llegar a la final, ¿y tenía que convocar a alguien sin saber su estado físico? No podría haberlo hecho. He hablado con él", expresó Deschamps.

La dernière story Instagram de Karim Benzema.



« Je vais devoir m’expliquer pour le peuple. » pic.twitter.com/cIRxNGnVCR — Actu Foot (@ActuFoot_) 11 de marzo de 2023

La respuesta de Benzema a dichas declaraciones ponen en entredicho todo lo explicado por el técnico en la entrevista a 'Le Parisien'.

Contundente contestación del delantero blanco a un tema que le tocó. Él quería estar con la selección. Venía de ser el mejor jugador del Mundo y quería demostrar que podía ser importante también en el combinado nacional, donde le había costado tanto estar, pero la lesión se lo impidió.