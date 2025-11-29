Benzema, triplete y a cuartos; Imanol, eliminado

Un triplete del francés Karim Benzemá llevó a la goleada (4-1) ante el Al Shabab que dirige el español Imanol Alguacil al Al Ittihad, que alcanzó las semifinales de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudí, en las que también se situó el Al Hilal, que logró el mismo resultado contra el Al Fateh.

Benzema lideró la victoria del vigente campeón, que sobrevive en el torneo junto al Al Hilal, el Al Kholood y el Al Ahli, verdugo del Al Qadsiah del español Miguel González Michel.

Tuvo que remontar el Al Ittihad un gol anotado al cuarto de hora por Abderrrazak Hamdallah. Empató Mahmadou Doumbia seis minutos más tarde y después llegó el recital anotador del exjugador del Real Madrid.

Benzema logró el 2-1 a la media hora y culminó su registro con dos goles en el tramo final que sentenciaron el triunfo del conjunto del portugués Sergio Conceicao, en los minutos 84 y 87 a pase de Mario Mitaj.

El Al Ittihad, que posee seis títulos, el más reciente en la última edición, jugará las semifinales, igual que el Al Hilal, que obtuvo también un 4-1 frente el Al Fateh. Malcom, Ruben Neves, Hassan Al Tambaki y Marcos Leonardo llevaron al contundente triunfo al equipo del italiano Simone Inzaghi.

El viernes, el Al Qadsiah de Michel quedó eliminado. Perdió en los penaltis tras el 3-3 con el que terminó el partido. El Al Kholood eliminó al Al Khaleej al vencer por 4-3.