Benzema 'traiciona' a Cristiano Ronaldo y destroza la liga saudí fichando por el Al Hilal

Cristiano Ronaldo cumplió su amenaza y no participó en la victoria de su equipo, el Al Nassr, contra el Al Riyadh (0-1). Su ausencia no se explicaba por ninguna cuestión física ni personal: era la respuesta del portugués al PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí), al considerar que no les trata de igual manera que al resto de equipos que posee.

El PIF, propietario de los cuatro grandes de la liga saudí desde 2023, Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad y Al Ahli, está intentando elevar el nivel del fútbol en un contexto de desarrollo global del país bajo el plan que impulsó el príncipe heredero Mohammed bin Salman, llamado ‘Saudi Vision 2030’, con el que se pretende, entre otras cosas, mejorar la imagen del país.

Cristiano quería a Benzema en el Al Nassr

Sea como fuere, el ‘Bicho’ considera que su equipo no recibe el mismo trato que conjuntos como el Al Hilal, considerado el club más importante del país. Y una de sus grandes quejas tiene que ver con la capacidad de realizar fichajes diferenciales. Según muchas fuentes, al enterarse de que el Al Hilal quería aprovecharse del lío con Karim Benzema en el Al Ittihad para ficharlo, el propio Cristiano se opuso al movimiento porque quería que se marchase al Al Nassr y poder rememorar sus tiempos en el Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr / 'X'

Cristiano no ha ganado ningún título importante en Arabia Saudí. Llegó a la competición en enero de 2023 como uno de los grandes pioneros, pero solo ha podido levantar una Copa Árabe, competición que organiza la UAFA (Unión de Asociaciones de Fútbol Árabes) y que no está reconocida por la FIFA. Por ello, muchos aficionados al deporte rey le restan valor al mencionado trofeo. Con Benzema en el ataque, acompañado de jugadores como João Félix o Sadio Mané, Cristiano Ronaldo se veía ganador.

No habrá reencuentro

Pero el deseo de Cristiano se quedó en eso, en un simple deseo. Benzema fichó por el actual líder, el Al Hilal, dinamitando la liga saudí y, por ende, las opciones del Al Nassr de ganar la campaña. También el orgullo de Cristiano, que se rebeló contra la Saudi Pro League por movimientos como el del ariete galo. Habrá que ver si hay más consecuencias por su parte o si decide desistir y seguir marcando goles para alcanzar la ansiada meta de los 1.000.

