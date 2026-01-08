Benzema sale en defensa de la liga saudí: "Un equipo de Europa no le va a meter 5 a un equipo de aquí"

Karim Benzema se ha convertido en tendencia en X tras difundirse un vídeo de una entrevista con Movistar+ en la que analiza el momento del fútbol en Arabia Saudí. El delantero francés, hoy en el Al Ittihad, defendió que la Saudi Pro League "está creciendo muy bien" y que cada temporada nota un salto competitivo, aunque evitó entrar en una comparación directa con el fútbol europeo.

"Cada país tiene su cultura de fútbol", explicó Benzema, que remarcó la mejora del torneo tanto por el nivel de exigencia como por la evolución de los jugadores locales. En ese sentido, apuntó que la llegada de estrellas como él o Cristiano Ronaldo puede servir de referencia para acelerar el aprendizaje de los futbolistas saudíes, en un entorno que, a su juicio, ya es "mucho mejor" y "más duro" que en sus primeros meses allí.

El Balón de Oro también marcó el matiz clave: todavía ve diferencias con Europa, sobre todo por el ritmo. "En Europa es más rápido", deslizó, insistiendo en que se trata de "otro fútbol" y que no es comparable al detalle. Aun así, dejó una frase rotunda sobre el respeto competitivo que, según él, ya merece la liga saudí: "Un equipo de Europa no te va a meter cinco aquí".

Las palabras de Benzema llegan en un momento de expansión mediática del campeonato, con la liga saudí ganando visibilidad internacional y presencia en plataformas de televisión. En España, Movistar Plus+ anunció la adquisición de los derechos de la Roshn Saudi League para reforzar su oferta de fútbol internacional.