Benzema, el primer deseo de Mourinho

José Mourinho ha llegado al Benfica para cambiar la historia reciente del equipo. Los lisboetas marchan terceros en su liga, aunque el técnico portugués necesita un impulso en materia de fichajes para poder cumplir los objetivos a final de temporada. Y en este escenario es donde aparece el nombre de uno de sus antiguos pupilos.

Según avanza el periodista Ekrem Konur, el Benfica tendría en su punto de mira a Karim Benzema como posible refuerzo invernal para José Mourinho. El ariete francés llegó en verano de 2023 a Arabia Saudí tras terminar su contrato con el Real Madrid, aunque lejos de gozar de un retiro dorado el delantero sigue siendo competitivo en sus últimos años de carrera.

Y estando en este momento de forma, Benzema se convierte en un atractivo importante para cualquier club del mundo. Entre ellos se encuentra el Benfica, que mira con optimismo la finalización del contrato del francés en junio de 2026 como posible arma para atar su llegada este mismo invierno. Según avanza el propio periodista, la predisposición de ambas partes es propicia a que el acuerdo termine ocurriendo.

Los lisboetas no son los únicos que siguen el rastro del delantero en Arabia. Se ha hablado del interés desde Francia o incluso de la MLS, que esperan a que el francés aclare su futuro en el Al-Ittihad para lanzar sus redes a por el ariete. No será una operación sencilla, especialmente en cuanto al montante salarial que Karim percibiría en Portugal, pero el club lisboeta estaría dispuesto a apostar fuerte por el delantero si Mourinho sigue insistiendo en su llegada este invierno.