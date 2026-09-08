Benzema se moja sobre los mejores delanteros de la historia y elige a su número 1

Karim Benzema no tiene dudas sobre su lugar entre los mejores delanteros de la historia. El exjugador del Real Madrid participó en una distendida dinámica con 'EWC' en redes sociales en la que fue preguntado progresivamente si se consideraba uno de los mejores 'nueves' de todos los tiempos.

La respuesta del francés fue afirmativa cuando el listón se situó entre los 50 mejores. También se incluyó cuando la cifra se redujo a 40, 30, 20, 10 y cinco. Benzema mantuvo la misma respuesta cuando el reto quedó reducido a los tres mejores delanteros de la historia.

La situación cambió cuando llegó la pregunta definitiva: si se consideraba el número uno. Ahí, Benzema dio un paso atrás y no se colocó en lo más alto. El ganador del Balón de Oro de 2022 señaló a Ronaldo Nazário como el mejor delantero centro de todos los tiempos.

De esta forma, Benzema se reivindicó entre la élite histórica de los delanteros, aunque dejó claro que coloca al brasileño por encima de él. El francés siempre ha mostrado una especial admiración por Ronaldo, a quien ya había señalado anteriormente como su gran referente y como el mejor delantero desde su punto de vista.

Ronaldo Nazário, dos veces ganador del Balón de Oro y campeón del mundo con Brasil, fue uno de los delanteros más determinantes de su generación. Sus problemas físicos condicionaron especialmente la segunda mitad de su carrera, pero no impidieron que dejara una huella histórica tanto en la selección brasileña como en clubes como el PSV, el Barcelona, el Inter de Milán y el Real Madrid.

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Benzema, por su parte, cerró su etapa en el Real Madrid en 2023 como uno de los grandes goleadores de la historia del club y abandonó recientemente el Al Hilal como agente libre. A sus 38 años, el delantero francés busca ahora definir el siguiente paso de su carrera.