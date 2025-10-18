Benzema frustra a Conceiçao

Sergio Conceição no se estrenó de la mejor manera en la Saudi Pro League de Arabia Saudí. El nuevo entrenador del Al-Ittihad no puso pasar de empate a 1 ante el Al-Fayha debido a un penalti que falló la estrella de su equipo, Karim Benzema, en el minuto 88, que paró Orlando Mosquera.

El '9' no pasa por su mejor momento y, con el error, suma ya tres partidos sin ver puerta para su equipo. El equipo de jugadores como Diaby, Bergwijn, Kanté o Fabinho estuvo contra las cuerdas durante más de 60 minutos ante un rival con menor presupuesto. Con este resultado, el Al-Ittihad suma tres derrotas y un empate en los últimos cinco partidos.

Benzema también ha sido protagonista de las noticias en los últimos días fuera del terreno de juego por un comentario que hizo en una publicación en Instagram en contra de su extécnico Santiago Solari en el Real Madrid. La publicación aseguraba que una información apuntaba que el francés había pedido a la dirección técnica del club el fichaje de Solari como nuevo entrenador, pero que se había rechazado la petición. "En tus sueños quizás", respondió Benzema, con varias caras sonrientes.

Además, el francés también se hizo viral hace pocas semanas tras responder mal a un aficionado que le intentó hacer una broma para redes sociales con una foto antigua.

Benzema falla un penalti ante Mosquera / @AlfayhaSC

Conceição llega a Jeddah como sustituto del francés Laurent Blanc tras su movida y corta etapa en el AC Milan de la Serie A. Con este punto, los amarinegros se posicionan, con diez puntos y un partido más, a dos del líder Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.