Benzema explota y se niega a volver a jugar con el Al-Ittihad

La aventura de Karim Benzema en Arabia Saudí podría terminar antes de lo esperado. A sus 38 años, el delantero francés se encuentra en medio de un conflicto contractual con la directiva del Al-Ittihad, tras recibir una oferta de renovación que su entorno ha calificado como un insulto a su trayectoria.

Benzema, que ha sido el estandarte del proyecto deportivo del club, se siente profundamente decepcionado y humillado ante una propuesta salarial muy inferior a la actual. Para un futbolista de su calibre —ganador del Balón de Oro y pieza clave en la expansión global de la liga saudí—, el movimiento de la directiva se interpreta como una falta de respeto mayúscula. La decepción ha dado paso a una rebeldía firme, y Benzema ya habría comunicado su negativa rotunda a volver a jugar un partido.

Su futuro, en el aire

La ruptura llega en el momento más inoportuno, justo cuando el equipo de Sérgio Conceição se encuentra sexto en liga, a diez puntos de la Champions asiática y a quince del liderato. Una situación muy distinta a la del año pasado, cuando el conjunto logró el doblete doméstico y consolidó al francés como capitán y principal referencia ofensiva. Sus números lo avalan: 57 goles en 87 partidos desde su llegada.

Con el contrato del galo expirando al final de esta temporada, el panorama es de una incertidumbre total. El giro radical de los acontecimientos colocaría a Benzema en el mercado, incluso antes de lo previsto si la situación de rebeldía se vuelve insostenible para el club. Y aunque el jugador siempre había expresado su felicidad en el país y su deseo de seguir liderando el proyecto, el abismo salarial y la sensación de ninguneo han dejado su futuro más en el aire que nunca.