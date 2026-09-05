Benzema estuvo cerca de volver al Lyon gratis: el obstáculo que frenó su regreso

El francés Karim Benzema pudo protagonizar este verano una de esas historias de amor futbolísticas y, al mimso tiempo, uno de los grandes bombazos del mercado de fichajes.

El delantero de 38 años, estuvo sobre la mesa del Olympique de Lyon y, según publica 'L'Équipe', contempló la posibilidad de regresar al club en el que se formó estando dispuesto incluso a jugar esta temporada sin percibir ni un euro de su salario.

Acorde a la información, el componente sentimental jugaba un papel clave en la decisión de Benzema de aceptar jugar gratis después de su fallida etapa en el Al Hilal de Arabia Saudí. El emotivo regreso hubiera supuesto la vuelta del Balón de Oro de 2022 a su ciudad natal y al equipo en el que comenzó su carrera profesional. Un cierre emotivo de una carrera exitosa.

Aun así, el acuerdo no pudo avanzar debido a una cláusula extraña de uno de sus contratos. Acorde a la información del medio francés, aunque Benzema ya ha puesto fin a su etapa en Al-Hilal, el delantero mantiene una vinculación de imagen con el fútbol saudí hasta 2030.

Ello le impediría a Benzema fichar por un club europeo. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) exige determinadas condiciones a las grandes figuras ligadas comercialmente al campeonato y conseguir una excepción para que Benzema jugase en la Ligue 1 se presentaba como una negociación extremadamente complicada.

La retirada de Benzema cobra fuerza

El futuro del delantero francés queda ahora rodeado de incógnitas. Al ser difícil encontrar alternativas fuera del país árabe, la posibilidad de que el galo decida poner fin a su carrera deportiva gana cada vez más peso.

Aun así, parece que Benzema deseaba un 'last dance' en el OL. El ex del Real Madrid mantiene una relación muy especial con Lyon. Allí creció, se formó como futbolista y dio sus primeros pasos en la élite antes de fichar por el club de la capital española en 2009.

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Su regreso, además, habría supuesto un enorme impacto para el club francés, tanto en el plano deportivo como comercial.