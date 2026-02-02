Benzema, sobre su relación con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid: “Nos abrazamos, hablamos…"

Cristiano Ronaldo se ha convertido en el gran protagonista de las últimas horas en Arabia Saudí tras negarse en rotundo a jugar con el Al Nassr. Después de conocer que Karim Benzema estaría a punto de cerrar su fichaje por el Al Hilal, el portugués se ha declarado en rebeldía por un movimiento que considera que altera la competición en plena lucha por el campeonato. La guerra está servida, aunque parece que tiene difícil solución para todas las partes.

Todo saltó por los aires desde que se conociese que Benzema habría roto su relación con el Al Ittihad, su club actual. Sin acuerdo para la negociación, el delantero francés se puso en el mercado en busca de un destino que parece haber encontrado en el Al Hilal, actual líder de la Saudi Pro League. Con el francés decidido a no jugar más con su equipo hasta encontrar una salida, los movimientos se han acelerado en apenas unas horas con la opción de incorporarse al Al Hilal sobre la mesa. Su traspaso parece cuestión de horas.

Cristiano Ronaldo, junto a Karim Benzema / EMILIO NARANJO / EFE

Sin embargo, el campeonato saudí se ha encontrado de frente con una variable que no consideraban anteriormente: Cristiano Ronaldo. El portugués, principal estrella del campeonato, considera que el movimiento del francés hacia sus principales competidores por el título es de todo menos justo. Es más, según el luso, el traspaso de Benzema al Al Hilal sería una forma de adulterar la competición, así que se ha unido a su excompañero de equipo en el Real Madrid y se niega a jugar de nuevo con su club... aunque por causas distintas al francés.

Esta situación ha reabierto el debate sobre la relación entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, ambos jugadores del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de la historia del club. En este sentido, una reciente entrevista publicada en el 'Diario AS' al francés es reveladora; portugués y galo se enfrentaron recientemente en la Saudi Pro League y muchos aficionados comentaron el supuestamente "frío" saludo sobre el campo.

Cristiano Ronaldo, junto a Karim Benzema / Alejandro García / EFE

A pesar de los rumores, su relación mantiene un clima de cordialidad que dista de la enemistad que algunos intentan vender: "No, por favor. Habíamos hablado en el vestuario. Nos abrazamos, hablamos... Luego en el campo no podemos o no tenemos que volver a hacerlo. ¿Otra vez lo mismo? Hay mucho respeto, estamos bien", reconoció el francés durante la entrevista. "No necesitamos enseñar nada. Estamos bien. Los dos hemos aprendido del otro. Parece como si tuviéramos que decir cosas o hacer cosas delante de la televisión. No es así. Mucho respeto. Lo encontramos en el campo y cada uno está a sus cosas".

Cristiano Ronaldo y Karim Benzema son dos de las principales estrellas que forman parte del brillante elenco de la Saudi Pro League. Desde su llegada a Arabia, el francés conquistó el campeonato de liga y la King Cup en la temporada 2024-25, más afortunado que el portugués, todavía sin estrenarse en el apartado de títulos. La lucha entre Al Hilal -más que posible futuro equipo de Karim- y Al Nassr -club de Cristiano- por el título liguero podría decantar o inclinar la balanza, un caso por resolver mientras los organizadores se llevan las manos a la cabeza ante un escenario que no vieron venir.