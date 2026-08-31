Benzema podría colgar las botas tras rescindir con Al Hilal

La novela del futuro de Karim Benzema parece haber llegado a su fin, o al menos el capítulo de su rescisión de contrato con Al Hilal, puesto que, por el momento, la decisión final respecto al futuro de la carrera del delantero francés no ha trascendido. Después de un verano de muchas noticias que indicaban que el galo y el conjunto de la Saudi Pro League podían alcanzar un acuerdo para romper su vinculación, se ha comunicado que la rescisión se ha producido y el Balón de Oro pasa a ser agente libre.

Sin embargo, a sus 38 años de edad, no está claro que la leyenda del Real Madrid vaya a prolongar su trayectoria futbolística, ya que, según información del reputado periodista Fabrizio Romano, "Benzema anunciará pronto su decisión sobre su futuro, mientras que retirarse y fichar por otro club saudí son las opciones", por lo que la posibilidad de regresar a Europa estaría completamente descartada.

Los fichajes millonarios le empujan a salir

Después de una pasada segunda mitad de curso como futbolista de Al Hilal en la que solo pudo anotar nueve tantos en 13 encuentros, cifras que no le sirvieron para calmar las críticas de una hinchada que le achacó en parte el terminar sin lograr trofeos, la directiva del 'Zaem' decidió reforzar su delantera.

De esta manera, el conjunto de Simone Inzaghi se ha gastado este verano unos 205 millones de euros entre Crysencio Summerville, Ollie Watkins y Gabriel Martinelli.

Karim Benzema debutó con gol y asistencia con el Al-Hilal / AL-HILAL

Debido a esta potente inversión, así como a los problemas con la limitación de fichas para futbolistas extranjeros, la intención de Al Hilal era rescindir el contrato de Karim Benzema, aunque la idea del cinco veces campeón de Europa parecía otra. "Me quedaré en el Al Hilal", llegó a afirmar el internacional con Francia el pasado 21 de agosto tras la victoria frente a Al-Fayha por 0-3, en un duelo que bien podría terminar siendo su último antes de colgar las botas.

Tras participar en las tres primeras jornadas de la competición doméstica de Arabia, el 'Gato' quedó fuera de la convocatoria ante Al-Khaleej, muestra evidente de que una resolución definitiva para el conflicto entre club y jugador parecía inminente.

Ahora, Karim Benzema deberá decidir si su paso por el mundo del fútbol ha llegado a su fin, después de completar una carrera difícilmente igualable al haber ganado todo lo posible con el Real Madrid, además de alzar los principales premios individuales.