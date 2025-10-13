Benín, uno de los países más pobres del mundo, a un partido de la cima deportiva

La selección beninesa está a punto de conseguir un hito histórico para su país. Tras vencer a Ruanda por 0-1 el pasado viernes, el conjunto del este de África podría lograr si vence este martes a Nigeria la clasificación a la Copa Mundial de selecciones que se disputa el año que viene en México, Canadá y Estados Unidos.

Un rendimiento más que aceptable

El conjunto dirigido por Gernot Rohr ha realizado unas eliminatorias impecables y encabeza la tabla con 17 puntos. En los nueve encuentros que han disputado suman cinco victorias, dos empates y dos derrotas. Una gesta que parece miraculosa teniendo en cuenta que la plantilla alcanza, a duras penas, los 15 millones de valor en Transfermarkt, y que, actualmente, ocupan la posición 93 del ranking FIFA, justo por encima de la República de China y Guinea Ecuatorial.

La clasificación podría ser recibida como un soplo de aire fresco para una nación que ocupa la posición 173 de 193 países del Índice de Desarrollo Humano y que vería en el fútbol una salida a sus miserias. Sin embargo, no resulta una tarea fácil, puesto que deberán vencer a una selección que multiplica por más de diez su valor de mercado y cuenta con jugadores de la talla de Victor Osimhen, delantero del Galatasaray y ex del Napoli; Victor Boniface, del Werder Bremen; y Ademola Lookman, de la Atalanta, entre otros muchos.

Victor Osimhen con Nigeria / LEGNAN KOULA / EFE

Sudáfrica al acecho

Los chicos de Rohr tendrán la dura tarea de vencer en casa de las Súper Águilas, que ocupan la tercera posición con 14 puntos y que solo les sirve la victoria para pasar de fase. En el país de Nelson Mandela también estarán muy pendientes al devenir del encuentro, ya que la selección de Sudáfrica, segunda en la tabla con 15 puntos, podría ser la representante del grupo en México, Canadá y Estados Unidos si los nigerianos vencen y ellos hacen lo mismo contra Ruanda, que no se juega nada.