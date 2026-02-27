Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL INTERNACIONAL

El Benfica suspende a cinco socios por comportamiento racista durante el partido ante el Real Madrid

El club portugués abrió una investigación interna tras el encuentro del 17 de febrero, que derivó en la cancelación de los pases de cinco socios por comportamientos racistas en la grada

El argentino Prestianni en el partido de ida ante el Real Madrid que produjó la suspensión provisional de la UEFA

EFE

Lisboa

El Benfica ha suspendido a cinco de sus socios por comportamiento racista durante el partido contra el Real Madrid disputado en el Estádio da Luz el 17 de febrero, cuando el jugador brasileño del equipo español Vinícius Júnior acusó al argentino Gianluca Prestianni de llamarle "mono".

En un comunicado publicado este viernes, el club lisboeta precisó que ha cancelado los pases de esos cinco socios tras la apertura de procedimientos disciplinarios que podrían conducir a la aplicación de la sanción máxima prevista en los estatutos benfiquistas, que es la expulsión.

"La apertura de estos procedimientos disciplinarios es el resultado de la investigación interna iniciada tras el partido entre el Benfica y el Real Madrid, celebrado el pasado 17 de febrero, y de la adopción de comportamientos inadecuados en la grada, de naturaleza racista, incompatibles con los valores y principios que rigen el Club", agregó el Benfica.

El pasado 17 de febrero, en el partido de ida del 'playoff' de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid, Vinícius, tras marcar el único gol del encuentro, denunció al árbitro que había sido objeto de insultos racistas por parte de Prestianni.

Tras la polémica, el Benfica abrió una investigación para investigar presuntos comportamientos racistas contra el jugador madridista en la grada.

El argentino fue posteriormente suspendido provisionalmente por la UEFA por un partido, por lo que se perdió la vuelta que se disputó el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu, donde el equipo dirigido por José Mourinho perdió por 2-1 y quedó eliminado de la competición europea.

