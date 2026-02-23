El Benfica recurrirá la sanción de la UEFA a Prestianni: "El Club lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso todavía está bajo instrucción"

La UEFA ha decidio sancionar a Gianluca Prestianni por "comportamiento discriminatorio", una medida preventiva a la espera de un castigo final, que se producirá en las próximas semanas. El máximo organismo del fútbol europeo ha optado por dejar fuera del partido de vuelta del playoff de la Champions League al futbolista argentino, que no estará presente en el Santiago Bernabéu tras lo sucedido con Vinicius Júnior la semana pasada en el Estádio da Luz.

Desde que Vinicius pidió al árbitro parar el encuentro en tierras portuguesas por un supuesto insulto racista del jugador del Benfica, la tensión ha ido escalando rápidamente. Tanto que se esperaba que el feudo blanco le diese una 'calurosa bienvenida' al argentino, con abucheos y silbidos durante todo el tiempo que pisara el césped. Sin embargo, la UEFA anunció este lunes la suspensión preventiva de Prestianni.

Prestianni, suspendido por la UEFA

"El Organismo de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR), relacionado con un comportamiento discriminatorio", publicó la UEFA en parte de su comunicado. Una decisión que ha tenido rápida respuesta por parte de la entidad lusa.

Vinícius y Prestianni no se verán las caras en el Bernabéu / EFE

El Benfica tardó bien poco en dejar claro que recurrirá la decisión de la UEFA y lamenta públicamente "haber sido privado del jugador mientras el proceso todavía está en instrucción". Para las Águilas no hay otro camino que "recurrir esta decisión de la UEFA", aunque saben que "es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico en el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones".

El comunicado íntegro del Benfica "El Sport Lisboa e Benfica ha sido informado de la decisión de la UEFA de imponer una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, como parte de la investigación en curso sobre el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid. El Club lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso todavía está bajo instrucción y recurrirá esta decisión de la UEFA, aunque es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico en el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones. El Sport Lisboa e Benfica reafirma también su compromiso inquebrantable con la lucha contra todas las formas de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y se reflejan en su actuación diaria, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en grandes figuras de la historia del Club, como Eusébio".

A su vez, el cuadro portugués ha reafirmado su "compromiso inquebrantable con la lucha contra todas las formas de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y se reflejan en su actuación diaria", aunque su jugador, Gianluca Prestianni, no se enfrentará al Real Madrid por sus supuestos insultos racistas a Vinicius Júnior.

Precisamente fue el brasileño del Real Madrid el autor del único gol del partido en el duelo de ida, disputado en el Estádio da Luz la semana pasada. Un auténtico golazo que celebró con un baile que no gustó nada a los presentes y que desencadenó escenas de tensión sobre el césped, incluido el supuesto insulto racista del jugador argentino.

Noticias relacionadas

La vuelta se disputará este miércoles 25 de marzo en el Santiago Bernabéu, a partir de las 21:00 horas.