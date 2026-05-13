¡El Benfica presenta una oferta de renovación a Mourinho!

Ante la incertidumbre sobre el futuro del banquillo del Real Madrid tras una temporada decepcionante, el nombre de José Mourinho ha vuelto a ganar fuerza en las últimas semanas. Diversos medios aseguran que la directiva blanca valora el regreso del técnico portugués, aunque el propio Mourinho negó haber mantenido por el momento conversaciones directas con el club madrileño.

Pero el Benfica también mueve ficha. El club lisboeta habría ofrecido a José Mourinho una ampliación de contrato en medio de las especulaciones que lo vinculan con el Real Madrid, según publicó este miércoles la prensa deportiva portuguesa. De acuerdo con el diario 'Record', el presidente del club lisboeta, Rui Costa, ya trasladó al técnico portugués una propuesta de renovación y ahora espera su respuesta.

Jose Mourinho, actual técnico del Benfica / MIGUEL A. LOPES

Mourinho llegó al Benfica el pasado septiembre con un contrato vigente hasta el final de la próxima temporada. Sin embargo, el acuerdo incluye una cláusula, cercana a los siete millones según el diario 'Record', que permite tanto al club como al entrenador decidir, diez días después de concluir la presente campaña, si desean continuar juntos en el curso 2026-2027.

Además, el posible regreso de Mourinho al Real Madrid tendría una fuerte carga simbólica. El técnico portugués dirigió al conjunto blanco entre 2010 y 2013, etapa en la que conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Bajo su mando, el equipo firmó la histórica temporada liguera 2011-2012 con 100 puntos y 121 goles, y sentó las bases competitivas de una plantilla que posteriormente conquistó varias Champions.

José Mourinho, durante el partido ante el Braga (2-2) / MIGUEL A. LOPES

Aplaza su decisión

El técnico, con pasado en clubes como Chelsea, Oporto, Manchester United e Inter de Milán, aseguró el lunes que no hablará sobre su futuro hasta que termine la Liga portuguesa y se active ese periodo de reflexión. “Queda el partido contra el Estoril y, a partir del lunes, podré pronunciarme sobre mi futuro y el del Benfica. Solo queda una semana”, señaló.

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Aunque el Benfica de Mourinho continúa invicto en la Liga, el equipo descendió al tercer puesto tras empatar 2-2 frente al Braga en su último encuentro. El resultado aumentó la presión sobre el equipo y alimentó las dudas sobre si el proyecto liderado por el técnico portugués tendrá continuidad el próximo curso, pese a los buenos números acumulados durante la campaña.