El Benfica da por perdido a Mourinho

El futuro del banquillo del Real Madrid sigue agitándose a medida que se acerca el final de temporada. En las últimas semanas, ha cobrado fuerza la posibilidad de que José Mourinho vuelva al Santiago Bernabéu para liderar un nuevo proyecto tras los problemas deportivos e internos que han marcado los últimos meses del conjunto blanco.

La situación de Álvaro Arbeloa continúa siendo delicada. El técnico no ha conseguido estabilizar al equipo y, además de los malos resultados, el vestuario ha vivido semanas de máxima tensión. Las filtraciones sobre enfrentamientos entre jugadores y el ambiente de crispación dentro del club han debilitado todavía más la posición del entrenador madridista, que recientemente cargó públicamente contra las personas que están sacando información interna a la luz.

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"Vuelvo a repetir, porque igual no he sido muy claro: que se filtren cosas que han pasado en el vestuario me parece una traición al Real Madrid. A este escudo", apuntó el propio Arbeloa en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el FC Barcelona.

En este escenario, el nombre de Mourinho ha reaparecido con fuerza en los despachos del Real Madrid. Florentino Pérez valora la experiencia del portugués y su capacidad para controlar grupos complejos en momentos de presión. Además, la relación histórica entre ambos sigue siendo excelente y en Portugal ya dan por hecho que el técnico del Benfica es uno de los grandes favoritos para hacerse cargo del conjunto blanco el próximo verano.

Mientras tanto, el Benfica no pierde el tiempo y ya trabaja en un posible relevo para su banquillo. Según apunta 'A Bola', el gran candidato para sustituir a Mourinho es Marco Silva, actualmente consolidado en la Premier League y muy bien valorado por la dirección deportiva lisboeta. En Da Luz consideran que encaja perfectamente en el perfil que buscan para iniciar una nueva etapa si finalmente Mourinho termina aceptando la propuesta del Real Madrid.

Marco Silva, candidato para el banquillo del Benfica / Agencias

Además, hay un factor que juega claramente a su favor. Marco Silva mantiene una excelente relación con Mário Branco, director general del Benfica, con quien coincidió anteriormente en el Estoril. Esa conexión interna podría resultar decisiva en caso de que el club lisboeta tenga que acelerar la búsqueda de entrenador.

Otro aspecto importante es la situación contractual de Marco Silva. El técnico termina contrato próximamente con el Fulham y eso convierte su incorporación en una operación mucho más sencilla que otras alternativas del mercado. Hace apenas unos días, el entrenador portugués fue preguntado por el interés del Benfica y evitó profundizar demasiado. Reconoció que existen rumores y confirmó que el Fulham ya le ha presentado una propuesta de renovación, aunque dejó abierta la puerta a decidir su futuro en las próximas semanas.

Marco Silva gusta mucho al Benfica / Agencias

Más allá de Marco Silva, de acuerdo con la información del medio citado, otro nombre que empieza a aparecer en el entorno del Benfica es el de Filipe Luís, recientemente destituido del Flamengo. El brasileño tiene como objetivo iniciar una etapa como entrenador en Europa y su perfil gusta en Lisboa. Sin embargo, se perfila como una alternativa secundaria en caso de que Marco Silva decida finalmente no aceptar la propuesta del Benfica.

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El Benfica entiende que la operación puede acelerarse en cuanto el Madrid tome una decisión definitiva sobre Arbeloa. Por eso, el club portugués ya ha empezado a mover ficha para no quedarse sin alternativas en un verano que puede traer un terremoto en ambos banquillos.